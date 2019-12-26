韓媒報導，三星電子為搶攻晶圓代工市場，據傳三星電子打算降價，力求提高占有率。據TrendForce預測，三星晶圓代工業務，今年第四季營收可望年增19.3%至34億美元，但仍難以拉近和台積電(2330)的差距。

韓媒BusinessKorea報導，儘管今年半導體市況不佳，但台積電的晶圓代工市占率穩定成長，傳三星決定積極行動。業界觀察指出，三星發展製程微縮技術之際，同時也擬祭出低價策略，藉此擴大市占率。

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計，在業者庫存逐漸去化及旺季效應優於預期的助益下，預估第四季全球晶圓代工總產值將較第三季成長6%。市占率前三名分別為台積電的52.7%、三星(Samsung)的17.8%與格羅方德(GlobalFoundries)的8%。

台積電的16/12奈米與7奈米產能持續滿載。其中，7奈米受惠蘋果iPhone 11系列銷售優於預期、AMD維持投片量，以及聯發科的首款5G SoC等需求挹注，成熟製程則受惠IoT晶片出貨增加，拓墣估計台積電整體第四季營收年增8.6%。

韓廠三星方面，由於市場對於2020年5G手機寄予厚望，使得自有品牌高階4G手機AP需求成長趨緩，不過高通在三星投片的5G SoC於第四季底將陸續出貨，可望填補原本手機AP下滑的狀況。估計三星第四季營收相較第三季持平或微幅成長，由於2018年同期基期較低，因此年增幅度達19.3%。

(時報資訊)