蔡英文總統下令年底前要通過「反滲透法」，綠委吳秉叡今天以「中國新歌聲」前年在台大校園舉辦活動，統派人士與學生打起來為例，強調從前頂多用傷害罪處理，若立法成功之後，類似的情況或行為就可以用反滲透法來規範。

上海從2015年起來台辦理「中國新歌聲」活動，屬雙城論壇後續交流活動，2017年9月原定在台灣大學田徑場舉辦，在此之前已先在世新大學和文化大學辦過校園活動，因租借的場地，讓台大學生近一周無法使用田徑場，引起部分學生不滿，拿著「中國是敵國」等布條、海報抗議，並鳴瓦斯汽笛、撒冥紙干擾演出。

統獨兩派團體也號召支持者到台大抗議，當場引爆學生與統派人士衝突，並有學生被打得頭破血流，施暴者訊後依傷害罪嫌送辦。

小英發言人直播節目《一起吃早餐》今天邀請新北市第四選區立委候選人吳秉叡與談，吳秉叡表示，民意代表是把地方民意做統整反映，例如台65線北向南新莊只有一個出口，因車流關係希望可以多開一個匝道，邀請中央與地方相關部會一起研究計畫，做政府與民間的橋梁，精確地反映民意，真正施工的並非民意代表，而是工程單位，立委在過程中是負責監督。

網友留言詢問反滲透法，是否法律通過就不能去旅遊？吳秉叡指出，《反滲透法》是反對中國敵對勢力滲透台灣，要有滲透動作，他舉例，如果拿中國的錢去給馬英九競選，這就是滲透。

至於到大陸進香，他說，這當然沒有問題，必須是接受中國指示，有滲透台灣的動作才是規範的對象，如果沒有行為不會處罰，台灣的主權和民主要被保護，交流沒有問題，請不要惡意解釋。

外界擔心有了反滲透法，與大陸方面接觸的民眾，可能隨時會被叫去約談，吳秉叡以刑法竊盜搶奪案為例，若認為其有可能涉嫌，檢察官可傳喚請教，這是刑事訴訟法保障的，但若擔心被傳喚就說要廢刑訴法，故意做出不當連結引發恐慌，十分不應該。

他以台大校園之前舉辦中國新歌聲演唱會為例，當時發生中國暴力團體打人事件，從前頂多用傷害罪處理，若立法成功之後類似的情況或行為可以用反滲透法規範。像是促統聯盟，意見不同就打人，「這才是法律規範的對象」。請大家不要誤解《反滲透法》，一些謠言與現實差距太大，請不要無限上綱、亂扣帽子。

對於國民黨總統候選人韓國瑜要重新恢復特偵組，吳秉叡表示，韓的心態實在很難猜測，也沒有政見，抓個口號就隨便亂講，「我不認為他懂特偵組」。

他說，特偵組原本是學習東京特別搜查部，但制度引進台灣後，檢察總長身分特殊，是總統提名立院任命，有相當大的政治性，「欲惡用者很容易惡用之」，馬王政爭時馬英九就把特偵組當御前帶刀侍衛，是鬥爭工具。

吳秉叡認為，每一個檢察官都有辦案能力，受的訓練都相同，不是只有特偵組，過去特偵組就是因流弊太大於是廢掉，引發司法爭論，實在對國家有害。

他說，自由民主是民進黨的核心，所以更不希望恢復特偵組，如果有人希望給總統東廠，其實民進黨應該歡迎，應該法辦韓國瑜、李佳芬，但這（指特偵組）是壞的東西，民進黨不要用，將來哪個政黨要做也不應該。

(中時 )