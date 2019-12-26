遠東航空內部25日傳出民航局26日將宣布撤銷該公司營運許可，員工立刻緊急動員，決定赴各單位陳情，事後證實民航局尚未做出裁決，虛驚一場。業界高階人士指出，遠航如果被撤銷營運許可，雖然公司還在，重新申請許可卻要花上約一年時間，因此沒有那張許可證，估計投資人出手承接的可能性也會很低。

遠東航空25已經發文陳請民航局對該公司的處分案，延至1月3日再做審議。據了解，遠航董事長張綱維原對外宣稱兩周內會公布投資人，但因需要協商的細節還很多，因此要求民航局多給一周時間。另遠航的發薪日是5日，因為碰到周日，會延至6日發薪，到時候發不發得出薪水，就看屆時是否確定有企業決定投資遠航。

遠航最大債權銀行合作金庫本月20日曾透露，遠航已經註銷跳票、20日到期的利息也如期繳納，暫時沒有不履約情況。

航空公司申請營運許可，最辛苦的有關飛行的五階段驗證，依據「民用航空運輸業務作業規 範檢查表」驗證過程概分：申請前、正式申請、文件符合、驗證、給證等五階段，其中飛行實際演練最耗時，要經過50小時實際飛行，其中包括10小時夜航。

除了申請許可證耗時，沒有業務的這一年，如果要求員工待命，上千名員工每個月總薪資超過5千萬元，如果減薪待命，估計會走掉大半員工，因此遠航的營運許可證，將嚴重關係到投資人的投資意願。

(工商 )