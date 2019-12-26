預售屋一定賣得比成屋貴嗎？據住展雜誌今（26）日公布的最新調查發現，現在買預售屋，價格反而可能比新成屋還要便宜，以宜蘭來說，新成屋「行情」就明顯搶手，身價就比預售屋高出1成多。

住展雜誌今天最新調查指出，北台灣各縣市的預售屋比新建屋建案貴的縣市，包括：台北市、新北市、桃園市與基隆市。

但反觀宜蘭、新竹，預售屋「行情」反而不如新成屋，價錢已比新成屋便宜。其中，又以宜蘭價差最大，新成屋均價比預售屋貴逾1成以上。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，在很多人眼中，預售屋類似房地產的期貨，賣的是未來的價格，所以成交行情會比成屋高。事實上，預售屋究竟有沒有比新成屋貴、二者價差有多大，其實與當地消費者接受度和景氣強弱關聯性較高。

住展雜誌統計台北市預售屋建案均價，每坪達86.9萬／坪，比新成屋建案高約3萬／坪，價差約3.6％。

新北市方面，預售屋建均價為40.1萬／坪，較新成屋建案貴約4.2％。

至於宜蘭，新成屋身價反而遙遙領先預售屋，高出約13％，主要是因為宜蘭在地的購屋客，對於新成屋接受度較高，所以大多數時候新成屋的價位都比預售屋貴。

比較意外的是，新竹的預售屋，也比新成屋便宜約4％左右。

(工商 )