金門立委10搶1，「3陳」內戰競爭激烈。根據最新民調顯示，國民黨提名的現任立委陳玉珍目前大幅領先，支持度高達51.6％，前任縣長無黨籍的陳福海排名第2，獲得18.3％選民支持，退出民進黨現為無黨籍的陳滄江則以12.8％名列第3，其餘7人支持度相對偏低。

依據TVBS民調中心最新完成，針對1087位金門縣合格選民的民調顯示，金門縣民投票意願很高，85.2％的受訪者表示一定會或可能會去投票，只有10％表示不會去投。

調查發現，如果明天就是投票日的話，選情呈現「3陳」爭霸，目前是由陳玉珍獨占鰲頭，獲得51.6％選民力挺，陳福海居次，支持度為18.3％，陳滄江名列第3，支持度為12.8％。其他候選人的支持度偏低。

統計分析發現，男、女選民對陳玉珍的支持度大致相同，均超過5成。就地區上來看，陳玉珍在金門6個鄉鎮都居領先地位，其中金城鎮及金寧鄉支持度更超過55％，陳福海或陳滄江在各鄉鎮的支持度都明顯落後陳玉珍。

另外就學歷上來看，陳玉珍在不同教育程度的選民均明顯領先。從年齡上來分析，30到59歲的青壯年族群，對陳玉珍的支持度超過5成，相對的，陳福海僅有約2成支持度，陳滄江為1成5。

值得注意的是，認同國民黨的選民支持陳玉珍的比例高達68.1％，只有16.3％要投陳福海。相對的，偏向民進黨的選民對「3陳」的支持度大致相同。中立選民有41.2％要投陳玉珍，支持陳福海的有19.2％，力挺陳滄江的為16.5％。

此次調查由立委陳玉珍委託TVBS民調中心於11月23、24日晚間進行，以金門縣住宅電話簿為抽樣清冊，共成功訪問1087位合格選民，並且進行樣本代表性檢定與加權。在95％的信心水準之下，抽樣誤差為正負3％。

(中時 )