三星在今年二月份就發表的可折疊螢幕手機Galaxy Fold，確定12月27日起開放預購，2020年1月4日限量上市。上市前，三星在台舉辦Galaxy Fold媒體體驗會，以下就來看看快速動手玩的影片與相關介紹。

三星Galaxy Fold動手玩 隨意折不會壞

三星劃時代全新可折疊螢幕手機Galaxy Fold要在台灣推出了！台灣三星今（26）日正式宣布，備受消費者期待的Galaxy Fold將在27日在全台12家三星體驗館限定展示，並於同日在三星商城開放預購，定價NT$68888，盒內包含Galaxy Buds無線耳機、Aramin Fiber薄型背蓋，另外加贈Galaxy Fold原廠皮革背蓋、一年延長保固等福利。三星將為Galaxy Fold預購用戶送上專人到府交機的服務，讓星粉體驗前所未有的禮遇。

三星Galaxy Fold搭載7.3吋Dynamic AMOLED(4.2:3)內螢幕以及4.6吋Super AMOLED外螢幕（21:9），機身重量276公克。搭配配八核心處理器、12GB RAM以及512GB ROM。搭配4380mAh電池，機身側邊有指紋辨識位置。

三星 Galaxy Fold四周。（黃慧雯攝）

三星 Galaxy Fold摺疊起來，便於攜帶，也可順利用單手操作。（黃慧雯攝）

三星 Galaxy Fold展開的樣式。（黃慧雯攝）

三星 Galaxy Fold展開後外側，可以看見三鏡頭。（黃慧雯攝）

三星 Galaxy Fold展開後內側，右側頂端有雙鏡頭。（黃慧雯攝）

Galaxy Fold全機共有六棵鏡頭，摺疊狀態前鏡頭為f/2.2的1000萬畫素感測器、內鏡頭（展開後螢幕右側）則是f/2.2的1000萬畫素鏡頭以及f/1.9的800萬畫素景深鏡頭的組合。主鏡頭則是1600萬畫素123度超廣角鏡頭(f/2.2)、1200萬畫素Dual Pixel 雙光圈廣角鏡頭(f/1.5、f/2.4)以及1200萬畫素(f/2.4)遠距鏡頭。

使用上，支援App Continuity功能，開啟相關設定後，開闔手機都可以無縫體驗同一個App在大小螢幕上的內容。機身採用隱藏式無痕鉸鍊，耐用性可達20萬次，以平均一天開闔100次來計算，可用五年以多工處理的需求為例，Galaxy Fold螢幕上同時可以操作三個應用程式，甚至可以同時支援五個懸浮視窗，看影片的同時可以順帶做筆記，或開啟計算機進行運算。

三星 Galaxy Fold 台灣上市盒裝所有配件以及預購贈送的原廠背蓋。（黃慧雯攝）

Galaxy Fold在台推出鈦空銀、星際黑兩種款式。(黃慧雯攝)

Galaxy Fold在台推出鈦空銀、星際黑兩種款式，定價NT$68888，從2019年12月27日10:00至2019年12月31日23:59在三星商城開放預購，2020年1月4日正式（限量）上市。除了盒內配件（Galaxy Buds無線耳機、Aramin Fiber薄型背蓋、充電線等），另外加贈Galaxy Fold原廠皮革背蓋、一年延長保固，還有星級螢幕維修禮遇（一年內提供一次螢幕免費維修一次），用戶還可透過24小時服務專線，隨時找到專人為你服務，解答使用上的疑慮。

(中時電子報)