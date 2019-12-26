三星在今年二月份就發表的可折疊螢幕手機Galaxy Fold，確定12月27日起開放預購，2020年1月4日限量上市。上市前，三星在台舉辦Galaxy Fold媒體體驗會，以下就來看看快速動手玩的影片與相關介紹。

三星Galaxy Fold動手玩 隨意折不會壞

三星劃時代全新可折疊螢幕手機Galaxy Fold要在台灣推出了！台灣三星今（26）日正式宣布，備受消費者期待的Galaxy Fold將在27日在全台12家三星體驗館限定展示，並於同日在三星商城開放預購，定價NT$68888，盒內包含Galaxy Buds無線耳機、Aramin Fiber薄型背蓋，另外加贈Galaxy Fold原廠皮革背蓋、一年延長保固等福利。三星將為Galaxy Fold預購用戶送上專人到府交機的服務，讓星粉體驗前所未有的禮遇。

三星Galaxy Fold搭載7.3吋Dynamic AMOLED(4.2:3)內螢幕以及4.6吋Super AMOLED外螢幕（21:9），機身重量276公克。搭配配八核心處理器、12GB RAM以及512GB ROM。搭配4380mAh電池，機身側邊有指紋辨識位置。

三星 Galaxy Fold四周。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold四周。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold摺疊起來，便於攜帶，也可順利用單手操作。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold摺疊起來，便於攜帶，也可順利用單手操作。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold展開的樣式。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold展開的樣式。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold展開後外側，可以看見三鏡頭。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold展開後外側，可以看見三鏡頭。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold展開後內側，右側頂端有雙鏡頭。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold展開後內側，右側頂端有雙鏡頭。（黃慧雯攝）

Galaxy Fold全機共有六棵鏡頭，摺疊狀態前鏡頭為f/2.2的1000萬畫素感測器、內鏡頭（展開後螢幕右側）則是f/2.2的1000萬畫素鏡頭以及f/1.9的800萬畫素景深鏡頭的組合。主鏡頭則是1600萬畫素123度超廣角鏡頭(f/2.2)、1200萬畫素Dual Pixel 雙光圈廣角鏡頭(f/1.5、f/2.4)以及1200萬畫素(f/2.4)遠距鏡頭。

使用上，支援App Continuity功能，開啟相關設定後，開闔手機都可以無縫體驗同一個App在大小螢幕上的內容。機身採用隱藏式無痕鉸鍊，耐用性可達20萬次，以平均一天開闔100次來計算，可用五年以多工處理的需求為例，Galaxy Fold螢幕上同時可以操作三個應用程式，甚至可以同時支援五個懸浮視窗，看影片的同時可以順帶做筆記，或開啟計算機進行運算。

三星 Galaxy Fold 台灣上市盒裝所有配件以及預購贈送的原廠背蓋。（黃慧雯攝）
三星 Galaxy Fold 台灣上市盒裝所有配件以及預購贈送的原廠背蓋。（黃慧雯攝）
Galaxy Fold在台推出鈦空銀、星際黑兩種款式。(黃慧雯攝)
Galaxy Fold在台推出鈦空銀、星際黑兩種款式。(黃慧雯攝)

Galaxy Fold在台推出鈦空銀、星際黑兩種款式，定價NT$68888，從2019年12月27日10:00至2019年12月31日23:59在三星商城開放預購，2020年1月4日正式（限量）上市。除了盒內配件（Galaxy Buds無線耳機、Aramin Fiber薄型背蓋、充電線等），另外加贈Galaxy Fold原廠皮革背蓋、一年延長保固，還有星級螢幕維修禮遇（一年內提供一次螢幕免費維修一次），用戶還可透過24小時服務專線，隨時找到專人為你服務，解答使用上的疑慮。

三星Galaxy Fold摺疊機27日開放預購 定價68888
三星摺疊機Galaxy Fold登台銷售 官方玩開箱

(中時電子報)

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