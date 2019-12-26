台北市第八選區民眾黨候選人張幸松，找來學姊黃靜瑩掃街拜票。（游念育攝）

張幸松面對選情表示，非常樂觀，但因為還是小黨無法和大黨比較，但選民都看在眼裡。（游念育攝）

阮昭雄則到吳怡農選區，大談「反滲透法」，也向對手賴士葆喊話，希望賴能懸崖勒馬、回頭是岸。（阮昭雄競總提供／游念育台北傳真）

選舉進入倒數階段，台北市第八選區民進黨立委候選人阮昭雄，今早跨選區和立委候選人吳怡農一起談「反滲透法」，民眾黨候選人張幸松則特別找來學姊黃靜瑩到木柵市場拜票，國民黨候選人賴士葆除了拜票行程外，也跨選區和立委候選人費鴻泰，一同召開「揭開蔡政府稅改真相」記者會，藍綠白三黨把握最後時間，拚選戰各出奇招。

張幸松面對選情表示，非常樂觀，但因為還是小黨無法和大黨比較，張說，藍綠兩黨沒有民眾黨認真，所有選民都看在眼裡，每個市場至少都跑10次以上，聽取很多民意，這一兩周開始有粉絲，也是一個成果。張幸松還說，每天5點開始跑行程，目前已是第7個行程，蔡壁如當初說一天不能少於13個行程，從那天開始，他每天跑的行程都超過13個，民眾黨畢竟是新的政黨，更要接近民意、接地氣。

另外，記者問到會不會希望郭董來幫忙掃街，張幸松說，只要有加分，當然好，理念跟郭董蠻接近的，如果郭董能夠來站台，關心民眾黨區域立委，選情會更加樂觀。

黃靜瑩則說，每個區域候選人都很努力，趁這個時候全台走透透讓大家認識民眾黨，年輕選民比較害羞，不敢握手或太多互動需要自己主動，現在幫不同區域立委拜票，有比較不害怕別人對你的反應。

阮昭雄則到吳怡農選區，大談「反滲透法」，阮說，政策與法令需要社會氛圍支持才能通過，國安最後一個拼圖就是「反滲透法」，並呼籲朝野各界要為國家安全來努力，包括影響台灣選舉和國家安全，未來這套法律也會按照司法體系來審理，呼籲國民黨立法委員應共同響應，阮昭雄也向對手賴士葆喊話，希望賴能懸崖勒馬、回頭是岸。

(中時 )