民進黨籍嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘陣營26日舉辦反賄選記者會，直接點名國民黨的候選人在每次選舉都會利用樁腳買票。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧不但加碼提高檢舉獎金到20萬，更下戰帖，邀對方一起詛咒下重誓，宣誓絕不買票。（本報資料照）

民進黨籍嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘陣營26日舉辦反賄選記者會，直接點名國民黨的候選人在每次選舉都會利用樁腳買票，海區已是賄選重災區，呼籲民眾踴躍檢舉，且他個人還加碼，只要民眾檢舉立案，就發10萬元獎金，無名額限制，看到對手出招，國民黨候選人王啟澧下重本，加碼提高到20萬，更下戰帖，邀對方一起詛咒下重誓，宣誓絕不買票。

蔡易餘上午舉辦「全民反賄選」記者會，民進黨中央黨部法律顧問黃帝穎親自南下督軍，包括縣議員林緗亭、黃鉦凱及在地律師李佳玟、張佩君等共同出席，宣布成立抓賄小組，並由嘉義縣黨部代理主委張伊芊擔任反賄選召集人，副議長陳怡岳則擔任抓鬼大隊長。

黃帝穎表示，嘉義是特別關注的區域之一，歷年來嘉縣賄選情勢，乃至於法院的相關判決都有這樣的揭露，尤其是蔡易餘這個選區，鼓勵民眾反賄檢舉應多用手機蒐證。陳怡岳指嘉縣警察局已編列2000萬檢舉獎金，並在18鄉鎮全面布局抓賄選，希望2020大選是一場乾乾淨淨的選舉。張伊芊說，「時代在進步，我們不能走回頭路」不要被500元、1000元買斷台灣未來進步的決定權，呼籲所有民眾，共同加入反賄選的行動。

蔡易餘表示，從過往的紀錄，尤其在8年前、4年前嘉義縣的海區都是買票賄選的重災區，買票嚴重，表示嘉義縣國民黨就是「頑固不化」，堅持一定「要賄選，才會選」，很遺憾儘管這麼多人因為賄選坐牢、甚至丟掉工作和退休金，這些國民黨的候選人仍然利用樁腳買票，強調除了法務部和中央黨部提供的檢舉獎金，總部也成立反賄選小組，比照4年前，只要向總部檢舉相關賄選，只要有立案移送給檢察官，就提供10萬元獎金給檢舉人。

王啟澧陣營不甘示弱，強調總部也比照發放查賄獎金，且金額還比對手高10萬，增加到20萬元。王啟澧總部表示，去年九合一，嘉縣山、海區都有綠營被查賄選，這是鐵的事實，不容被誤導是特定政黨所為，認為候選人是否買票及企圖買票，候選人本身最清楚，選民更不樂見「做賊喊抓賊」及玩兩面手法，呼籲所有各候選人，有多少證據說多少話，不要故意誤導選民。

王啟澧更下戰帖，邀請對手本人、綠營各鄉鎮市長、縣議員、代表、村長以及農會總幹事、理監事、代表、小組長等樁腳，選定地點，一起詛咒下重誓，宣誓絕不買票。

(中時 )