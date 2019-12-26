108年高雄資訊月26日開始，一連4天在高雄國際會議中心登場，高雄副市長葉匡時26日出席開幕儀式，他指出，今年高市府以「市政治理、市民有感」為主軸，設立主題館，展示「智慧市政儀表板」、「智慧路燈」、「高雄城市資料平台」、「高雄實價網」、「個人化地政服務網」、「高雄地籍圖資服務網」與「全國地政電子謄本」7項創新與便民的市政服務，讓市民了解高市府運用高科技的技術，提升公共服務的品質。

葉匡時表示，AI對於未來人類生活型態和產業發展影響甚鉅，演算速度快通訊能力就高，全球各國將AI做為國家發展競爭力指標，中國大陸及美國等國家最競爭領域也屬AI產業，台灣也必需投入大量的資源、能力及人力在發展AI。

他說，高雄在具體作為的項目之一是，智慧路燈首創結合智慧儲能系統，利用夜晚充電儲能，白天放電支援路燈上的智能感測設備、車牌辨識能力，大幅度掌握交通資訊。

而高雄實價網，也讓市民快速掌握不動產交易熱區、價量變動及跨區屋齡比較分析等，葉匡時表示，為了盡可能將政府數據公開透明，讓市民一目了然，又方便取得，高雄更是首創與體感科技結合的儀表板系統，以遊戲有趣的方式讓民眾了解。

(工商 )