農曆年關將屆，高雄拾穗扶輪社與華山基金會攜手合作，26日在高雄前鎮區的鎮陽社區照顧關懷站，舉辦捐贈愛心年菜儀式，邀請華山服務的長輩與高雄拾穗扶輪社友們，共同提前圍爐小聚，一起包水餃，藉著彼此的互動傳遞關懷與愛，也將長輩的好手藝傳承下去，用美味與熱情，陪伴孤單長輩，歡喜迎鼠年。

高雄拾穗社社區服務主委、會計師邱慧吟表示，高雄拾穗扶輪社常年熱心公益回饋社會，延續多年捐贈發票給華山基金會，這幾年並多次與華山基金會配合，曾經一起送年菜，關懷失能、失智、失依的「三失」長輩。

她說，從家訪關懷中，看到長輩們的需求，心疼這些長輩年邁生活不便的辛苦，高雄拾穗扶輪社翁玉琳社長，今年率先發起「愛老人，愛團圓」公益活動，目前已募集123份年菜，同時也認助兩位長輩一年的服務經費，期盼藉此拋磚引玉，號召社會大眾參與，讓更多長輩在歲末寒冬，感受愛與關懷。

邱慧吟指出，華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，在全台已設立389個愛心天使站，免費提供「三失」老人服務，包含關懷訪視、身體照顧、陪同就醫取藥、物資協助、年節關懷、促進社會參與等。

(工商 )