洪婕庭的父親是國內安全調查處副處長洪慶裕。（張孝義攝）

法務部調查局第56期調查班結業，99名結業學員中碩士以上學歷者23名，占23.2％，專長涵蓋文、法、商、理工、醫學等類科，其中更有國內安全調查處副處長洪慶裕的女兒洪婕庭加入調查局，成為打擊犯罪父女兵。

第56期以第一名結業的陳郁雯，是輔仁大學新聞傳播學系畢業，曾擔任刊物總編輯，母親對於其投入調查志業，給予莫大鼓勵及支持，經過6年工作經驗，考進調查局，受訓期間克服幼小溺水的恐懼，通過海泳考驗，未來希望投入外勤工作。

第二名的呂少驊是台大土木工程研究所畢業，土木工程技師高考及格、全民英檢中高級合格，父親為退休警官，從小深感打擊犯罪、實現正義的重要性，更激發其投入第一線司法調查工作的使命感，因而放棄從事土木工程相關工作，未來希望運用土木專業，投入公共工程弊端的察查。

第三名的廖恒藝，東吳大學法律學系畢業，律師高考及格，擔任實習律師時，有感於調查工作在刑事案件階段影響所及，貫穿偵辦工作及訴訟過程，因此對於調查工作產生興趣，未來希望能運用自己的法律專業，加入打擊犯罪的行列。

洪婕庭曾經演出過三星手機的微電影，是台大國企系畢業的高材生，小時候為改善氣喘學習游泳，竟然就成了專業選手，還成了國手代表國家至匈牙利參加世界中學生游泳錦標賽。洪婕庭說，父親從小就是她的偶像，投考調查局，是受到父親很大的影響。

(中時 )