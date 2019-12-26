西藏精神領袖達賴喇嘛昨天在佛教勝地菩提迦耶（Bodh Gaya）表示，藏人擁有真理的力量，中共有槍砲的力量，長遠來看，真理的力量要比槍砲強大得多。

綜合西藏之聲和印度新聞信託社（PTI）等媒體報導，達賴喇嘛昨天上午在菩提迦耶參拜摩訶菩提寺正覺大塔，並與各地信眾見面，也接受印度媒體採訪，闡述推動宗教和諧等理念。

談到佛教在中國，達賴喇嘛說，傳統上中國是一個佛教人口最多的國家，很多中國人信奉藏傳佛教。北京大學3年前對中國的佛教人口進行調查，發現中國約有3億名佛教徒，且其中許多佛教徒受過良好教育，而在那次調查以來，中國佛教人口繼續增加。

藏人行政中央官網報導達賴喇嘛談話指出，許多中國佛教徒認為，藏傳佛教是真正保存古印度那爛陀的傳統，這一傳統讓藏傳佛教成為非常科學的宗教。

因此，達賴喇嘛強調：「我們（藏人）有真理的力量，中共有槍砲的力量。長遠來看，真理的力量要比槍砲強大得多。」

談到那爛陀傳統，達賴喇嘛向那爛陀大學的古印度教育系統致敬。他說，這套教育系統強調非暴力、憐憫及民主。身為社會動物，人們不能沒有憐憫心，這是實現精神和平不可少的美德。這個世界經常飽受以宗教為名的暴力之苦，必須弘揚上述人文價值，就絕不會發生以宗教為名的暴力。

位於印度比哈省（Bihar）的菩提迦耶，據傳是佛陀成道之地，成為全球佛教徒心中最神聖的地方，距離印度東部最大城市加爾各答約600公里。

古那爛陀寺距離菩提迦耶不到100公里，在古印度佛教盛行時期，擁有全球最大最完整佛教經典收藏的那爛陀大學，藏書900萬卷，供各地前來的上萬僧侶和學者研究、探討佛法，唐代玄奘法師也曾到那爛陀大學修習佛法。

達賴喇嘛在中共派軍隊鎮壓西藏後，於1959年3月流亡到印度，從此經常在印度各地弘法。但由於達賴喇嘛年事已高，中共意圖指定下一世達賴喇嘛，轉世問題引發各界關注。

第14屆西藏宗教領袖會議的資深宗教領袖11月通過一項決議，祈請達賴喇嘛依照西藏傳統轉世，且強調沒有任何政府有認證轉世靈童的權力。

(中央社)