國民黨總統候選人韓國瑜日前讓「民調蓋牌」，導致坊間賭盤、民調大亂；民進黨秘書長羅文嘉今痛批，韓讓民調蓋牌的做法，就是為了掩護賭盤；被問到是否也干擾到民進黨內做的民調？羅說，「韓蓋牌後干擾，我們測試了解，確實影響到。」

此外，媒體報導，嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫婦涉及兩岸地下匯兌案，檢調追查出疑涉及經營博奕網站的大咖業者蕭姓商人。羅說，以往過年時的賭金也沒那麼大，這次金額龐大，非常不合理，確實令人質疑是「不對稱賭盤」。

羅文嘉表示，過去賭盤是賭客的錢都繳來，誰贏誰輸就分，但此次的所謂「不對稱賭盤」，是支持某特定候選人當選，賠率可能是8倍、10倍，跟刮刮樂很像，有很多人去買就有期待、就可以分到這麼多錢，也會去拉票動員，對於很多人來說有極大的誘因、極大的驅動力。

羅質疑，韓國瑜讓民調蓋牌，就是為了掩護賭盤，就是讓人能說謊，「這個民調不可信，要相信8、10倍（賭盤）」

羅文嘉說，按照現在的民調，民進黨席次有可能過半，但比較擔心賭盤影響投票結果，目前民調是南部居穩、中部急起直追，有幾個選區有機會贏。

羅文嘉表示，賭盤、賄選屬中南部最嚴重，最大的變數像是彰化縣的國民黨立委後選人張瀚天、蕭景田，甚至是雲林的張家，「不然怎麼能冷靜接受民調結果？」檢調單位能不能多花一點時間去處理，像是彰化、雲林六席加上台中，不知道賭盤會影響多大，黨內是高度的謹慎。

卓榮泰也說，許多地區不法賭盤伺機而動、各式花招百出，其中不少「不對稱賭盤」令人不解其中動機與背後資金來源，除了已請檢調機關強力遏阻，更呼籲國人堅持守法、勇於檢舉，絕不可讓地下賭盤操縱人民的自主選擇。

(中時 )