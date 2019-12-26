第二次總統政見會中，蔡英文總統重提台灣經濟成長率是四小龍之首並將火力發電造成的空汙問題歸咎給前朝馬英九時代。

不過魔鬼就隱藏在細節裡，蔡英文總統的諸多政績中，不是統計方法避重就輕，要不然就是魚目混珠經不起考驗。

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(中時電子報)