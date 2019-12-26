大政治大爆掛-無色覺醒》政見會照本宣科 小英政績與實際不符 14:122019/12/26 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二次總統政見會中，蔡英文總統重提台灣經濟成長率是四小龍之首並將火力發電造成的空汙問題歸咎給前朝馬英九時代。 不過魔鬼就隱藏在細節裡，蔡英文總統的諸多政績中，不是統計方法避重就輕，要不然就是魚目混珠經不起考驗。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #蔡英文 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 周錫瑋：蔡成戒嚴總統 台商恐懼 04:092019/12/22 焦點新聞 綠拉攏新住民 蔡酸韓信口開河 01:122019/12/24 政治要聞 小英直搗高雄 籲年輕人加入英眼部隊 15:402019/12/24 政治 第二場政見會 蔡英文：會告訴大家台灣有多重要 14:212019/12/25 政治 台灣目前問題 韓國瑜：蔡英文當總統 14:592019/12/25 政治 面對學歷造假質疑 陳玉珍完爆蔡英文 20:272019/12/25 政治 蔡坐航母丟石頭 韓搭舢板射飛彈 04:102019/12/26 政治要聞 誰養的網軍 04:102019/12/26 時論廣場 陳菊提高度和深度 稱誰都沒能力架空總統 12:002019/12/26 政治 政治熱門新聞 最新封關民調 蔡支持度 網看完：會笑死 - 政治 選舉機器阿扁獻策韓國瑜 救民調唯一絕招！ - 政治 總統政見會後街頭民調出爐 網驚：最近怎麼都輸 - 政治 學生模擬投票結果嚇人 網傻眼：韓國瑜的票也太誇張 - 政治 變天了？高雄人：韓真的有在做事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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