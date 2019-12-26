針對黃啟嘉發言，蕭美琴陣營不願多做回應。（王昱凱攝）

國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉近日火力全開，日前駁斥支持低迷謠言，今日接續火力將矛頭指向民進黨候選人蕭美琴。黃表示，蕭美琴曾提到「她不想選、但不得不選」，應該把機會留給準備服務人選。針對黃發言，蕭陣營不願多做回應。

選戰進入白熱化，黃啟嘉轉守為攻，在踏實拜票之餘，發言也愈發潑辣，今早召開記者會劍指蕭美琴。黃啟嘉表示，蕭美琴參選是不得已而為之，受黨徵召與勸進下才應戰，呼籲花蓮人要將選票投給真正甘願做的人選。

黃啟嘉提到，據6月黨內初選對比式民調指出，自己分數雖較同黨的王廷升與林有志高，但只要藍軍力量團結，3人都有百分之百把握擊敗蕭美琴。黃表示，自己願意做花蓮人的員工、而非老闆，希望鄉親勇敢選出適當人選。

針對黃啟嘉發言，先前媒體也曾報導民進黨花蓮黨部主委陳景豐透露，蕭美琴坦言自己「累了」，可能因花蓮南北狹長、先前主張「婚姻平權」遭提罷免，以及花蓮政治板塊藍遠大於綠等因素，萌生退意。對於黃啟嘉言論，蕭美琴陣營則不願多做回應。

不過蕭美琴在花蓮紮實經營十年，選舉到目前各項民調都顯示，她的支持度穩定中，甚至超越黃啟嘉。一般認為，選戰到後期，這也是黃啟嘉轉守為攻砲打蕭美琴的原因。

(中時 )