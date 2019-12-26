退休校長張麗娟指出，家長在乎的不是毒品限制20克降低為5克、甚至1克的犯法門檻，而是1克都不能有。（周麗蘭攝）

縣議員王又民（左一）出示Line上就可發現販毒消息的截圖。（周麗蘭攝）

縣議員以低筋麵粉為範例，秤重5克毒品的量有多少。（周麗蘭攝）

謝淑亞（右四）承諾若能進入國會，會堅決要求校園毒品零容忍。（周麗蘭攝）

雲林縣立委候選人謝淑亞26日舉行記者會呼籲校園毒品「１克不能留」，退休校長李振哲表示，少子化趨勢下，各校都有招生壓力，加上毒品樣態很多不容易查緝，校方若為維護校譽，會有各種彈性措施美化數據，他非常贊同校園毒品1克不能留的主張。

李振哲指出，以他是教育人員的立場來看，毒品的防治是預防重於治療，在源頭就要把關好，如果防制毒品的法令寬鬆，絕對會助長毒品的氾濫，也會導致濫用毒品的黑數不見。

他認為，少子化趨勢下，毒品防制的統計不要看人數，應該看比率，中學階段每個學校都有招生壓力，被發現學生有吸食毒品對招生絕對是很嚴重的傷害與打擊，毒咖啡、毒糖果在校園並不容易查緝，校方基於維護校譽，會有各種彈性措施美化數據。

另名退休校長張麗娟指出，看到立法院封殺校園毒品零容忍的法案，她頭痛難眠，這對反毒、抗毒是一大挫敗，校園反毒的困境是一、新興毒品仿製成零食，而防毒的腳步跟不上；二、法律刑責過輕，家長在乎的不是不品限制從20克降低為5克、甚至1克的犯法門檻，而是1克都不能有，染上毒品的後果危害的不是一人，是整個家庭與社會。

謝淑亞表示，她親眼見過吸毒的人一輩子完蛋，家裡再有錢也不夠花，六親不認，甚麼都做得出來，等於慢性自殺，酒駕零容忍，毒品更零容忍。

她表示，2006年全台青少年涉毒案件占十大犯罪案數的6.4％，2014年上升至16.7％，八年成長2.6倍。她若能進入國會，會堅決要求校園毒品零容忍。

縣議員李明哲表示，立法院的修正條文等於告訴販毒者有一個空窗的機會，給沒有成癮者5公克的額度空間，如果5克以下沒有裁罰，等於比酒駕還要寬鬆，這對執法的警察和教育人員都會非常艱辛，立法者應該給社會大眾一個清楚的交代。

縣議員王又民說，販毒的人也有法學素養，他們知道攜帶多少克才會犯法，保證以後帶出來賣的就是裝成4公克的包裝，不會超過5公克，照樣販毒，孩子這樣接觸到毒品，家長會知道嗎？

(中時 )