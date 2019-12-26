雖然說台灣的腳底按摩風潮，是由瑞士吳神父從國外引進、推廣，才猛然爆紅超過30年，迄今人氣不墜。其實，腳底按摩並不是西方文明的產物，而是古老民族傳統醫學的一部分，宋人羅泌在《路史》中記載：「陰康氏時，腠理滯著多重隨，得所以利其關節者，乃至為之舞，叫人引舞以利導之，是謂大舞」。

中醫師張家蓓表示，腳底按摩是利用反射區的概念，等於將人體縮小倒臥在足底，按壓到腳底哪一部位疼痛，就對應到身體的該部位有問題。

不過，中醫沒有反射區，中醫足底穴位只有湧泉穴，湧泉穴位於腳底中間凹陷處，在足掌前1／3的地方，是腎經的穴位。因此，腳底按摩和穴位按摩無關，也和中醫的經絡穴位沒有關聯性，更何況湧泉穴位於腳底深部，無法單純靠手部按壓來刺激穴位，必須透過針灸才能達到穴位刺激的效果。

和吳神父一起研究超過37年的台北護理健康大學運保系兼任教授鄭英吉表示，腳底按摩是運用反射區區塊，不是穴位定點的概念。他們發現，腳趾是頸部以上的器官如腦、五官等，大拇趾是頭部；以腳掌底部的蹠骨（中足骨）基節畫一連線，上方是人體的上半身，下方是人體的下半身。

依據他的經驗，患有巴金森氏症者，按壓腳大拇趾中心的硬塊反應物，並將其推散後，對睡眠、行動力很有幫助。心臟部位就在左腳第三、四蹠骨基節上方；蹠骨的一半是橫膈膜，上半部是胸腔，下半部是上腹腔。胰臟在蹠骨底部、靠近內側的部位有腫塊，按壓會痛，可能有糖尿病。

就中醫的觀點，張家蓓認為，腳底按摩不能說是對疾病有治療的效果，除非病症很輕微，但差距仍大。可當成輔助性治療手法，對於身體保養效果應比治病明顯。

鄭英吉指出，有腸胃不適、腦神經疾病者，在西醫療法之外，搭配腳底按摩最好，特別是發育中的小孩，經由腳底按摩，長得高壯、情緒穩定；另外，他的病人中有不少癌症等重症病患，經由腳底按摩，精神好，體力好，可減輕化療、放療的副作用，可樂觀對抗病魔。

身體健康的人，進行腳底按摩，可以保持年輕，有保養的作用。有些人長期自行腳底按摩，可達到臉色紅潤，臉上、脖子較少皺紋。但在進行腳底按摩前，記得要清潔雙腳，也可適度泡腳或是以熱毛巾熱敷，暖腳、鬆弛筋骨之後，再進行按摩，效果加乘。

在按摩後，可以喝杯水，補充按摩時因新陳代謝加速導致體內流失的津液。鄭英吉補充，腳底按摩時間1次約25～30分鐘，從腳大拇趾到腳掌內側、腳背、腳掌外側、腳底，為了方便按摩，可使用身體乳液、按摩油等，配合按摩棒使用、按摩球可以免用油膏。

至於公園內的腳底按摩健康步道，則不建議。鄭英吉說，當初的設計是細沙加上鵝卵石，可惜後來施工變成現在的水泥石頭，一旦赤腳踩踏很容易傷及骨膜，因此建議找個適合自己足弓形狀的圓滑石頭，才可以達到安全按摩腳底的效果。

另外，張家蓓提醒，足底肌膜炎、糖尿病患、患有凝血障礙疾病者、足部有傷口或感染者如香港腳、嚴重貧血，最好不要進行腳底按摩；而本身血液循環差、手腳容易冰冷者，平日進行腳底按摩，則可促進血液循環。

延伸閱讀：

(中時電子報)