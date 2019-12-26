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農曆春節是台灣一整年最重要的節日，準備一桌豐盛美味的年菜更是家家戶戶必備的過節盛事，friDay購物根據內部數據資料發現，近三年網購年菜的比例每一年都有平均3成以上的成長，若是自己親手烹煮年菜耗時費力，因此特別與遠傳合作於直營門市推出四大名店年菜刮刮樂的活動，將網購年菜觀念藉由實體門市大力推廣。

friDay購物更依據往年受歡迎的年菜菜式，推薦四大口碑名店推出的經典年菜：(1) 老協珍海味街烏參佛跳牆；(2) 紅豆食府SH好運旺來三菜組（無錫排骨+剁椒鮮魚+紅棗核桃鬆糕）；(3) 青葉臺菜總鋪ㄟ花膠佛跳牆；(4)呷七碗富貴吉祥組（上品佛跳牆+干貝米糕+蔗香燻雞）。即日起至2020/1/7消費者凡於全台遠傳直營門市辦理任一服務，即可獲得friDay購物四大名店年菜刮刮樂，中獎機率100%，最高有機會以0元帶走經典名菜！friDay購物四大名店年菜刮刮樂2019/12/26起於全台遠傳直營門市限量發送，送完為止。

(中時電子報)