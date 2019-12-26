位於中市民生路1棟大樓10樓的自助KTV，凌晨傳出槍響！朱姓壽星與劉姓友人發生口角，槍擊劉男。（陳淑芬攝）

台中市西區1家自助KTV在26日凌晨傳出槍響！44歲朱姓男子與劉姓友人等相約慶生，壽星朱男在凌晨帶酒菜到場，劉姓友人酸他嫌酒菜「不夠」而引不快，朱男怒而持槍朝劉男開槍，擊中劉男胸部，另有1名服務生在混亂中受輕傷，劉男傷勢嚴重送醫，仍在搶救中。警方獲報緊急到場，火速當場制伏朱男帶回偵辦，釐清案情。

據了解，44歲朱男日前生日，25日晚間30歲劉姓友人等人邀約到位在民生路的1棟大樓的10樓的「55時尚會館」自助KTV慶生，劉等5人在深夜11時30分前後抵現場，還叫多名傳播妹到包廂內歡唱助興。

疑帶酒意來續攤的壽星朱男，於凌晨時才帶著酒菜到場，一進包廂就被劉男嫌帶來的酒菜「不夠」，引發朱男不快，兩人引發口角，朱男憤而離去。朱男在凌晨3點多再返回KTV包廂，劉男見狀獨自走出包廂外，沒想到，朱男跟隨而出，並在櫃檯附近掏槍朝劉男胸部開槍，劉男胸部中槍倒地。

槍響震驚現場，工作人員出手制止朱男，雙方拉扯混亂，警方獲報火速到場，將朱男制伏在地，上銬帶回偵辦，包廂內4男4女也以證人身分帶回調查。中彈的劉男傷重送醫，進行手術仍在急救中，另有1名服務生脖子部位受傷，送醫治療後無大礙已返家。

據了解，現場發現有3枚彈殼，開槍的劉男被警方帶回調查，近午仍酒意未褪，警方無法正式進行訊問。其他在場人士對案情三緘其口，指稱都是劉男友人，全場僅劉男與朱男熟識。

而位於大樓10樓的自助KTV，26日上午鐵門半拉，雖仍有人留守整理現場，但拒絕到場記者採訪及拍攝，並將記者趕下樓。

(中時 )