新竹縣衛生局陸續在竹東、關西設置長期照顧管理中心分站後，修繕尖石衛生所原新樂衛生室為「尖石照管分站」，26日正式啟用，明年將在五峰規畫設置，提升服務涵蓋率，讓民眾就近得到常照服務。

縣長楊文科表示，新竹縣目前65歲以上老年人佔總人口數達12.48％，實已進入高齡社會，「長照2.0」要將照顧管理機制深入社區，提供優質服務，實現以在地資源照顧老人「在地老化」，必須讓長管服務「看得到、找得到、用得到」。

衛生局長殷東成指出，以往申請服務需打電話到竹北總站，安排照專時間訪視，民眾要等近7天的時間，在長照中心支持下，5月起照顧管理專員直接駐地提供「單一窗口」、「零距離」和「零時差」的服務。

同時，運用衛生所及鄉公所社會服務資源，建立長照快速通道，從家屬最需要幫助的第一時間切入，即時提供相關諮詢、資源與服務支持，並以便利多元的連續照顧模式，降低家屬的焦慮和長照者身心疲憊。

殷東成表示，尖石照管分站主要服務尖石地區長照失能者，能免除原鄉民眾奔走之苦，也可舉辦相關宣傳預防和健康促進活動，讓民眾就近了解長照資源。相關資訊可電03－5841011轉328簡小姐洽詢。

(中時 )