南庄愛心藥師羅重盛26日上午親自載送白米的物資給南庄文健站。〔謝明俊攝〕

南庄愛心藥師羅重盛26日上午親自載送白米的物資給南庄文健站。〔謝明俊攝〕

南庄愛心藥師羅重盛26日上午親自載送白米的物資給南庄文健站，文健站照護員根蘭香代表致謝。〔謝明俊攝〕

南庄文健站長輩共餐都是由根蘭香負責料理。〔謝明俊攝〕

南庄愛心藥師羅重盛送暖給南庄鄉部落文健站

南庄鄉部落文化健康站近來因共餐預算即將耗盡，面臨斷炊危機，嚴重影響站上30餘名老人，南庄愛心藥師羅重盛獲悉後，26日上午親自載著200斤白米、食油等民生物質送給文健站，以解燃眉之急，老人們見到羅重盛送來愛心，高興地大聲歡呼，感謝羅重盛濟弱扶窮。

南庄鄉部落文化健康站是屬於原民會所資助成立的部落關懷據點，經費是由原民會編列預算撥發至苗栗縣原民中心後，再轉發各文健站使用，經費主要包括：延緩老人老化活動及器材費用以及共餐費用，目前南庄文健站共照顧30多名老人，分別來自蓬萊、大坪、八卦力、向天湖、東河等部落，多半是賽夏族長輩。平常到場參加活動及共餐的約有20多名老人，每天要準備5桌飯菜，但25日東河派出所所長根世雲的9旬老母親根風金鶯不幸過逝，讓文健站又少一名長者，26日，文健站還準備根風金鶯平日在文健站的剪影專輯，準備送給家屬留念。

由於近年民生物資價格持續高漲，負責南庄文健站的照護員月前就發現共餐經費已近花完，在新的預算核撥下來前，將出現青黃不接情況。據文健站照護員根蘭香表示，由於米價及肉價較貴，文健站採購每日伙食都要精打細算，其中像是雞肉較貴，平常不太能供應給長輩。長輩共餐恐面臨斷炊危機，文健站在得知南庄愛心藥師羅重盛日前冬至才在南庄國中送暖給弱勢家庭，於是寫了一封求助信給羅重盛。

26日上午，羅重盛在外籍看護及孫女的陪同下，獨自開車載著200斤白米、食油、泡麵10箱、衛生紙、洗衣粉等民生物質，將愛心送到南庄文健站，在場長輩與羅重盛多為舊識老友，見到羅重盛送來關懷，不禁大聲感謝。文健站表示，這200斤白米應可以支持長輩們1個多月的伙食所需，暫時可解燃眉之急，對羅重盛的及時雨，文健站和老人感激不盡。

(中時 )