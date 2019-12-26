明年元旦起，包括基本工資調漲、擴大2～3歲托育補助、老農津貼調高等25項重大政策或便民新制將上路，民眾將可享有小確幸。

明年起每月基本工資由2萬3,100元調整至2萬3,800元，預估約183.26萬名勞工，含本勞136.71萬名，外勞46.55萬名受惠；時薪由150元調整至158元，預估約有48.33萬名本國勞工受惠。

老農津貼明年也將調高，目前每人每月7,256元，明（109）年1月起將調高到7,550元。

2～3歲托育補助，明年起也將無縫接軌。對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者，持續給予托育補助，依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3,000元至7,000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6,000元至1萬元，預估約1.6萬名兒童受益。

25項新制包含基本工資調漲、2～3歲托育補助、公私部門社工薪資調整、機車或其他車輛的汰舊換新補助、農業環境基本給付、老農津貼調高、農產品初級加工管理制度上路、擴大遠距醫療，以及公共出借權試辦等。行政院長蘇貞昌請各關部會，廣為宣導，讓人民充分瞭解、加以運用。

(工商 )