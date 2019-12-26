根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，2020年第一季除了因1X奈米製程良率問題導致供貨不及，使得伺服器記憶體價格領漲以外，隨著需求成長，繪圖用記憶體價格也快速反轉向上。

由於繪圖用記憶體相較於其他產品類別，屬於價格波動明顯的淺碟市場，因此在買方積極拉貨下，預期明年首季價格將較前一季上漲逾5%，漲幅為所有產品中最高。以利基型記憶體為主的台廠南亞科（2408）、華邦電（2344）也將可望受惠。

TrendForce預估，在2020下半年遊戲機新機種將搭載高容量GDDR6以及價格反彈的刺激下，原廠會逐漸將產能轉回生產繪圖用記憶體，使得明年位元產出年成長量有機會突破15%，增幅位居第二，僅次於伺服器記憶體。

三大原廠在繪圖用記憶體領域的競爭態勢，三星處於領先地位，不僅市占最高，在GDDR6的設計與產品驗證的進度也最快。SK海力士與美光半導體的市占大約在伯仲之間，但在最新一代GDDR6產品的開發上，美光即將進入量產階段，快過SK海力士，因此在2020年有望拉開與SK海力士的差距。

(時報資訊)