受到外資放假，量能低迷影響，台股開高後震盪收低，終場以12001.01點作收，小跌7.12點，跌幅0.05％，成交金額1002.6億元。

分析師指出，融資近期在指數整理過程中增加，顯示近期散戶似乎開始抱持逢低承接的看法，雖然增加部大，不過可視為警訊。另外，近期盤勢在量能不足，均量下彎，市場缺乏方向性，且KD技術指標轉弱，開口持續擴大，顯示技術面仍未整理告一段落，加上今天5日線與10日線出現死亡交叉，雖然收盤指數站回5日線，但均線也顯示指數整理機會大。

法人動向方面，外資近期在現貨市場買超明顯縮小，期貨未平倉多單也減少，顯示外資在假期效應下心態轉趨中性，整體來看在外資心態轉為中性下，指數預期將維持整理走勢。

但觀察櫃買市場近期持續創新高，收盤漲停家數明顯大於集中市場，顯示中小型股在盤面活躍，市場投機氣氛仍在，因此，此時可以留意投信布局股、集團作帳標的。假若12月12日缺口以及月線支撐目前若未失守，大盤短線可視為漲多回檔修正即可。

櫃買指數領先集中市場創波段高點，以148.75點作收，上漲0.29點，漲幅0.19％，成交金額328.33億元。

(時報資訊)