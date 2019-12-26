國民黨總統候選人韓國瑜拔出石中劍。（張穎齊攝）

罷韓團抵26日將3萬份罷韓連署書送交中選會，國民黨總統候選人韓國瑜在參加青創論壇受訪痛批，罷韓團體的政治操作讓人完全無法接受，這次高雄罷免行動，為台灣政治民主史上寫下非常扭曲的一頁！

韓國瑜表示，民主自由社會的公民權，本就可以行使選舉、罷免、創制、複決，他完全尊重，重點是，今年過完春節從2月至12月，罷免聲浪沒停過，罷免團體政治操作嫌疑，完全讓人無法接受。

「這次高雄市罷免行動為台灣政治民主史上寫下非常扭曲一頁！」韓國瑜痛批，沒有一個縣市長剛上任2個月就罷免，這充分反映民進黨視高雄為囊中之物，選輸了，綠委就說高雄人要向全台灣人道歉，這些都是今天罷免案遞交的心理反射，民進黨認為高雄要繼續在民進黨執政下，「大錯特錯！」民進黨在這2、30年來執政高雄非常差勁，高雄人已覺醒了。

針對有民調說封盤後，韓與蔡英文總統僅差3至5％，韓國瑜先問「什麼根據？」接著說，日本前駐台代表沼田幹夫不是在東講一樣話，5％輸贏啊，大家的看法接近，所以這次選戰非常接近又膠著。

媒體詢問，有最新民調顯示，韓的年輕人支持度僅1％多，比親民黨總統候選人宋楚瑜還低，近期屢屢自稱「韓導」視想拉攏年輕選民？韓又先反問「妳哪家媒體？」再說「謝謝，青年朋友愈了解韓國瑜，與會知道韓國瑜最關心青年朋友發展，不投我沒關係，一定要看我政見，要貨比貨、貨比三家不吃虧！」

(中時 )