超車成功。國泰人壽2019年前11月網路投保新契約保費，率先突破10億元，比去年同期大幅成長近2.59倍，成功超車已連續二年保持網投第一名的富邦人壽，同時國壽網投會員數也突破100萬人次，在網投旅行平安險的市占率更逾5成，坐穩第一。

金管會鼓勵金融業積極發展金融科技，用科技提升服務及風險管理等，壽險業即積極發展網路投保、電子保單、線上申請理賠等服務；前二年因為有信用卡現金回饋2~3％，網路投保利變年金賺很大，因此如2018年網投第一名是富邦人壽，新契約保費有6.64億元，其中利變年金即占6億元。

先前國壽網路投保僅先著重旅平險，2019年決定加強利變年金部分，也拉高宣告利率及加強與各銀行信用卡合作，前11月網路投保共8.4萬件，新契約保費10.27億元，成功超車富邦人壽，拿下前11月第一名，其中利變年金約9.6億元，是市場第一名，旅平險件數7.5萬件，保費逾6,500萬元，二者亦都是市場第一大。

國壽強調其從2014年推出網投旅平險以來，以最佳投保經驗及完整保障，獲封「旅人最愛」，網投會員只要一分鐘即可自主完成投保，且除了壽險的旅平險保障內容外，國壽有獨家的海外醫療專機附約，同時用國泰世華銀的信用卡刷旅平險保費逾1,100元，即有國泰世紀產的班機延誤、行李延誤、信用卡盜刷及第三人責任等保障。

國人海外遊學與旅行人數日益成長，但據統計，有41％左右的人會事先規劃海外旅遊相關保障，近四成是出發前夕或機場臨櫃投保，約有19％的人未規劃旅行保障。

國壽強調其透過異業合作，強化保戶投保旅平險的意願，如這次是與兩大旅遊平台─Agoda及KLOOK，提供旅遊金、旅遊折扣或回饋點數等。

國壽亦表示，將持續透過異業合作結盟打造數位保險生態圈，要坐穩網路保險第一品牌。

(工商 )