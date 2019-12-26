外貿協會董事長黃志芳26日宣布，貿協推動新南向3年多以來已打下基礎，明年2020將邁向新南向2.0，除了傳統商品及貿易連結外，還要加強台商在當地缺乏的品牌及通路佈局，並將導入像是中醫及文化等朝多元化發展，第一站就要鎖定台商群聚最多且經濟成長率最高的越南。

根據貿協統計，自2017年起已在6個新南向國家舉辦14場台灣形象展，參展業者超過2,300家次，吸引近30萬人次參觀，進行超過7,000場次洽談；黃志芳在貿協年度記者會指出，細數3年來貿協在新南向國家拓銷的成果，尤其14場台灣形象展獲得迴響很大，明年將再規劃5個場次，將前進印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷等地舉辦。

黃志芳也當場宣布明年新南向將進入2.0版本，在中美貿易戰下，台商有必要在東南亞持續尋找生產基地、合作夥伴、轉單供應商，貿協都能提供優質服務，且除了傳統台灣形象展的展示面向外，2.0重點工作將放在加強當地通路、品牌的布局，其中，越南將是首要目標。

他說，台商、台灣企業在品牌跟通路方面較無優勢，品牌跟通路方面期能夠在東南亞結合適當合作業者來推動台灣商品的展示跟倉儲中心，然後結合當地的物流與當地的通路來推廣台灣商品，第一步會從越南開始，且從越南在地龍頭企業啟動。

除了品牌與通路外，黃志芳表示，也會將更多元台灣強項引進新南向市場，包括醫療、智慧化方案等，像是近期就籌組中醫團到印尼訪問，獲得當地醫界大力讚許，甚至當場要求合作，這些都是非典型的台灣強項，適合到新南向做推廣。

黃志芳指出，外貿協會2020將邁向五十周年，明年全球市場拓銷策略除了推動新南向2.0版，還有台美關2.0版夥伴關係、台日商社隱形冠軍及第三地合作，此外，中國大陸內需市場仍是我最重要市場，像是綠能、環保等政策商機等，且繼續開發中東新商機與經營非洲衣索比亞等四大重點市場，最後連結全球重點市場的龍頭企業，像是越南的VINGROUP等七大拓銷策略。

(工商 )