弘光科大獵鷹電競隊成立3個月，學校斥資建置選手訓練中心供練習。（陳淑娥攝）

弘光科大獵鷹電競隊成立3個月，教練邱亮融(站立者)指導選手。（陳淑娥攝）

弘光科大電競校隊「弘光獵鷹」成軍短短3個月，參加大專盃電子競技運動比賽，一路過關斬將，從全國32個參賽隊伍中脫穎而出勇奪冠軍；選手鄧宇哲表示，從小喜歡玩電腦，未來希望成為電競職業選手，一開始父母強烈反對，後來認真打出成績便轉而支持。

電競籌備組組長黃建基表示，這學期成立「弘光獵鷹」電競校隊，英雄聯盟項目有紅、藍兩隊，選手程度都不錯，學校花費2000多萬建置完成電競館、選手訓練中心，讓選手有良好的訓練環境，日前參加中華民國電子競技運動協會舉辦第一屆大專盃電子競技運動比賽。

隊長鄧宇哲說，他從小喜歡玩電腦，未來希望成為電競職業選手，一開始父母強烈反對，後來看他認真打出成績，轉而支持，鼓勵他做自己想做的事，每次比賽時都會問「有沒有得名？」這次比賽奪冠，是參賽成績最好的一次，也是給父母最棒的新年禮物。

教練邱亮融指出，英雄聯盟遊戲每次上場需要5個人，分別有5個不同路線，組成校隊時發現其中一個路線有2位選手重複，需要重新分配路線，選手許傑皓為讓隊伍能夠贏得勝利，從「中路」轉換到「上路」路線，得抓緊時間重頭練習；「弘光獵鷹」選手將訓練成果發揮到極致奪冠，接下來將再挑戰其他賽事。

(中時 )