諸羅山盃少棒賽邁入第22屆，雲林文昌少棒隊在高年級組190支國內外隊伍中，在季軍戰以3比2擊敗日本JBS選拔隊，拿下本屆第三名，不僅是隊史最佳，更是雲林縣在諸羅山盃最佳成績，賽後總教練張裕耀為孩子感到驕傲，「非常滿意，超過一千分！」

文昌少棒隊今日賽程要連打兩場比賽，中間僅有半小時休息時間，不過球員們展現高昂鬥志。廖冠鈞主投5局失2分，3局上半也是靠他的二壘安打為球隊率先攻下2分先馳得點，雖然5、6兩局都出現危機，不過最後半局換上鍾亦軒關門成功，凍結日本JBS選拔隊攻勢，最後文昌少棒隊以3比2險勝對手，喜收季軍獎盃。

雲林文昌少棒派出鍾亦軒關門成功，在季軍戰以3比2獲勝。（學生棒聯提供／鄧心瑜傳真）

文昌少棒去年在台中金龍盃闖進四強，寫下雲林少棒最佳成績後，今年在諸羅山盃同樣創新高，首度為雲林捧回季軍獎盃。賽後張裕耀難掩開心，直說小選手們都有做到該做的，雖然身材和經驗略遜於日本隊，但關鍵時刻都有把握機會。

張裕耀說，「這個成績非常滿意，絕對超過一千分，特別感謝雲林縣政府給的資源，以及校長、後援會所有成員的幫助，有這麼多人的支持，我們也要拚給大家看。」

文昌少棒隊後援會特地訂製統一服裝，不僅學生家長在場邊大聲加油，校長廖妙英同樣不缺席，見證文昌少棒寫下歷史性的一刻，賽後校長感動落淚，「棒球隊的孩子們每天練球練到很晚，非常努力，賽前告訴孩子就算失誤也不能放棄，他們有把話聽進去，表現真的很棒。」

(中時 )