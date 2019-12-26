國民黨立委候選人楊瓊瓔憂心「蔡英文連任，兩岸不和諧、無法展開對談，ECFA將名存實亡」。（王文吉攝）

朱立倫自詡財經立委、桃園及新北市長及行政副院長的招商經驗，提出拚經濟解方。（王文吉攝）

前新北市長朱立倫與100餘位中小企業主交流座談，並點出2020台灣經濟困境。（王文吉攝）

「朱隊長」朱立倫26日南下台中輔選楊瓊瓔，前往刀庫龍頭大廠「吉輔企業」與100餘位中小企業主交流座談，並點出2020台灣經濟困境。楊瓊瓔喊出「站上四小龍之冠，冠軍全世界」，最後與朱、楊並肩一一向出席企業主握手，籲拋開意識形態，齊心為「台灣經濟加油」！

朱立倫猛打民進黨拿能源政策騙人，他語重心長呼籲，台灣需要多少電應快規畫，不要講意識形態，站在企業、人民角度，務實開拓國際市場、解決空汙。台灣現在「反核」神主牌亂飛，民進黨執政至今沒減核電，為何喊2025年非核家園？因非民進黨任內，根本做不到。

朱立倫猛批蔡政府的能源、國際市場、土地、勞工政策，永遠消極「限制限制限制」，應務實「開放開放再開放」，幫助所有企業解決問題、解決障礙，而非製造問題、製造障礙，他並以自己擔任財經立委、桃園及新北市長及行政副院長的招商經驗，提出相關解方。

有企業主問「RCEP真的有辦法加入？如何加入？」朱立倫回應，若台灣沒有內鬥、意識形態，大家堅持中華民國，以「不要傷害台灣利益為最大考量」，其餘授權代表彈性去談判。

朱立倫接著說，談判過程對方可能會問「九二共識」，我們堅持一中各表「我講我的中華民國，你講你的中華人民共和國」，後續再談哪些產業可以開放互惠，不要有意識型態，全民共同目標就是「獲得台灣最大利益」，否則卡來卡去，很多問題停滯無法解決。

楊瓊瓔表示，民進黨執政讓台灣被RCEP排除，潭子、大雅、神岡、豐原、后里是機械重鎮，企業再努力也接不到訂單、得不到關稅優惠。ECFA明年將到期，若兩岸不和諧、無法展開對談，恐遭片面終止，對外貿易絕對雪上加霜，繼續讓蔡英文連任，ECFA也將名存實亡。

楊瓊瓔提出三大主張，第一要經濟活水，不要政治口水，她要求落實區域經濟的交流；第二捍衛中小企業權益，強化投資環境，創造多元就業機會，降低失業人口；第三檢討能源政策，穩定工業供電需求，減少環境汙染。

(中時 )