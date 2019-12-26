前立委邱毅跟國民黨最近每天爆料民進黨網軍內幕，昨天披露網軍不僅打藍打柯，連綠營的前行政院長賴清德、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮都變成攻擊對象。陳水扁今天對此表示，民進黨成立迄今，不也被說成內鬥內行，外鬥外行嗎？黨內有派系鬥爭，甚至為了黨內初選提名殺到見骨見血，33年來有絲毫改變嗎？

對於邱毅的爆料，陳水扁先是嗤之以鼻，「有人說他的話如果可信，不是有句俗諺說什麼也可以吃嗎？對一個代表主張「一國兩制」的政黨不分區立委候選人，長期又在中國鼓吹「武統」台灣的人，實在懶得說他。」

不過陳水扁對於網軍打自己人的事情也表示，如果南風與民進黨中央在去年3月簽約，期限至2018年11月底結束，費用共150萬元，名為「網路輿情專案服務」。這種去年選舉花錢的委託案，報告網路輿情再怎麼失真惡劣，害了民進黨地方選舉慘敗也付出代價了！

陳水扁感慨，民進黨成立迄今，不也被說成內鬥內行，外鬥外行嗎？黨內有派系鬥爭，甚至為了黨內初選提名殺到見骨見血，33年來有絲毫改變嗎？

陳水扁也提起2000年他剛就任總統不久的事，當時他特別請當時調查局王光宇局長，自己覺得情蒐來源沒問題，拿出曾經跟李前總統報告有關2000年總統大選，與阿扁有關的其中3份，赫然發現調查局長跟總統報告，阿扁所以提名呂秀蓮為副手搭檔，是因為呂副幫忙募款8000萬元。事實上一毛錢也沒有。水蓮配完全是四大平衡的考量。

陳水扁說，調查局長都可以跟總統瞎掰做不實報告，去年整合行銷公司如有向蔡英文主席亂提胡說八道的網路情蒐，一點都不意外吧？

＃陳水扁＃網軍

(中時 )