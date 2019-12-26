2020大選第二場政見會昨舉行，國民黨總統參選人韓國瑜金句連發，反觀尋求連任的總統蔡英文則頻低頭看稿，還多次出現小卡詞，成外界關注焦點！對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧從韓國瑜侃侃而談以及蔡英文支吾其詞，看出國家領導人應該具備的高度。他也認為，誰能當中華民國的總統，根本不需要比較。

夏春湧在臉書指出，他喜歡韓國瑜，並沒什麼大的原因，全因韓有GUTS！他認為，韓敢面對一群黑韓直球對決，蔡英文敢跟討厭她的人對話嗎？「借十個膽子她都不敢」。夏說君子坦蕩蕩，小人常戚戚，光是這樣的胸襟，誰能當中華民國的總統，根本不需要比較。

夏春湧直言，兩場政見發表會，就把蔡英文打回原形。他認為，一個領導人面對問題只會推拖拉，若沒有國民黨、沒有馬英九，不知道蔡英文還有什麼話可以說？人民把權力交給蔡，蔡卻拿前朝當遮羞布。

針對昨天的政見發表會，夏春湧認為，韓國瑜不是總統，站上舞台他就像個總統；蔡英文是個總統，站上舞台像個說謊的小孩。韓國瑜說的是國家大計，蔡英文辯的是說謊賴皮，韓國瑜侃侃而談，蔡英文支吾其詞。夏說國家領導人的高度，真不是用身材分出來的。

(中時電子報)