〈Fika Fika Cafe〉也搶進台北市信義區開店了！地點就在近日成為百貨業界新聞熱點的遠百信義A13的B3。Fika Fika？百貨公司地下美食街？是的！就是入列「亞洲最佳50咖啡店」的〈Fika Fika〉，而且它真的就開在遠百信義A13的地下3樓。
2012年開在台北市伊通公園邊上的〈Fika Fika Cafe〉，創辦人James陳志煌於2013年在「北歐咖啡烘焙大賽」中一舉拿下冠軍，成了該項比賽創立以來首位非北歐人的金獎冠軍得主，從此聲名大臊並讓原本生意就很好的〈Fika Fika〉成了「名店中的名店」，吸引許多精品咖啡控與咖啡迷「為了一杯好咖啡」前往朝聖。
〈Fika Fika〉其實已不太需要宣傳，店內「目的客」的占比也很高，所以這回會進駐以流動客居多的百貨公司，且是地下美食街，「何以致之？」，著實讓人感到好奇。對此，James陳志煌坦承是受到了一句話的「感召」。究竟是那句話呢？Jame說：自己是被那句「集合台灣世界冠軍品牌，提供One Stop Shopping的場域平台」的理念吸引，所以決定進駐。這一說，我立馬理解並猜想，開在〈Fika Fika Cafe〉旁邊的〈吳寶春麥方店〉，應該也是基於同樣原因吧，因為James和吳寶春一樣，都是國際餐飲業界的「台灣之光」。
在台灣咖啡業界，〈Fika Fika〉確實已躋身一線名店無誤，但是靠著每天現烘咖啡豆，一杯一杯咖啡建立口碑的James，並沒有因為百貨招商給了一頂「高帽子」而志得意滿或不求精進的「復刻過去成功方程式」。為了這回首次進駐百貨開店，他有備而來，從門市店裝與空間設計、設備器材與器皿，乃至咖啡商品都精益求精，企圖傳遞有別傳統的體驗。
〈Fika Fika Cafe〉遠百信義店門市的空間設計，揉和了北歐風與「蘋果氣質」，少即是多、簡約時尚。白色杜邦石打造中島型咖啡吧台，松木桌面與餐椅、灰色棉麻質沙發表布，線條簡單俐落，全開放式的「劇場式」空間，客人在這裡「看與被看」、舒適寫意，同時視覺亦全部導向中島區，可以欣賞咖啡師作業的過程。
內行的看門道，外行的看熱鬧，澳洲的AREMDE咖啡機、 LM ShotBrewer與 Ditting PEAK磨豆機、台灣設計日本OEM的星芒濾杯，東海醫院台灣設計精品手工燒杯、得獎無數的acaia pearl咖啡秤…等，〈Fika Fika Cafe〉信義店內所用器具設備皆為世界或台灣一流的精品，這些兼具美感與實用功能的器具，成為店內的另類視覺焦點，並以強大的功能傳遞美好的咖啡體驗。
「台灣咖啡現在不一樣了！」，James說，為了讓世人認識「台灣好」，〈Fika Fika Cafe〉信義店會推廣更多台灣咖啡，而為讓人更易理解，他不賣弄太多專業術語，而是以內水果、焦糖堅果、香料草本、薰香黑巧克力味型為台灣咖啡分類。
「咖啡霜淇淋」、「男人咖啡」、「女人咖啡」、「三明治夾心鬆餅」，是〈Fika Fika Cafe〉為進駐信義區而設計推出的新品。「咖啡霜淇淋」是用名為「卡布里布理」綜合咖啡豆、磨得極細的咖啡粉，以及濃縮咖啡來製作，帶有濃濃的焦糖和麥芽香。 「三明治夾心鬆餅」則是以法國伊斯尼奶油、馬達加斯加香草莢等食材作餡夾食。
至於「男人咖啡」則是用泥煤威士忌與台灣百勝村的咖啡豆和氣泡水調製而成的冰飲威士忌咖啡〈熏醇雙樂〉。「女人咖啡」則是熱飲的威士忌咖啡〈烤焦糖裸麥威士忌拿鐵〉，它是用綜合咖啡豆拿鐵、鮮奶加入裸麥威士忌，綿密奶泡上灑滿brown sugar後再使用噴槍高溫炙燒，結成一片焦糖霜，品飲時拿湯匙敲破焦糖，既是「可以喝的烤布蕾」、又是「可以吃 的拿鐵」。
「天天提供人們溫暖的日常陪伴」，James指著紙杯上的「狗圖」說，他希望〈Fika Fika〉的咖啡能和人類的好朋友忠狗一樣，天天為客人帶來溫暖。這圖，是蔣友柏畫好送給James的，我注意到杯上還有一行英文寫的非常非常小的一句話：「more than a cafe」，這句話或許可以作為〈Fika Fika Cafe〉信義店的總結，這裡，不只是一家咖啡館。
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