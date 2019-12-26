三星摺疊機Galaxy Fold今(26)日正式在台灣亮相，售價也出爐，建議售價68888元，預計明(27)日於全台12家門市限定展示，並於三星商城開放限時預購Galaxy Fold將於1月4日正式開賣。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今受訪時表示，在數量上非常「限量」，他也舉例，該限量可以說是少到「走10公里都、都遇不到用一樣手機的人」，但實際數字不透露，本次台灣市場所提供的服務在全球一定是很優質，包括在保固以及周邊商品上。眼看5G即將在明年上路，但三星本次並未選擇支援5G的版本，陳啟蒙表示，本次和消費者最主要溝通的不適著重在5G，而是三星極致的工藝技術，且因為三星2019年在台灣旗艦表現今年很不錯，消費者有給三星十足的信心，三星明年會在研擬5G上路後，是否要再針對用戶推出4G換5G的升級方案。

以全球上市的狀況來說，大陸、香港以及新加坡市場和台灣一樣是推出4G版本，美國、韓國、英國則是4G版本。

Galaxy Fold採用極具巧思的設計元素，從Infinity Flex螢幕到鉸鏈結構，結合設備獨有的新技術，開發出一款既可以單手操作，又能夠提供舒適和沈浸感的全螢幕體驗，Galaxy Fold的超寬廣Infinity Flex螢幕，展開時的尺寸達到7.3吋，合起時則易於隨身攜帶，向內摺疊的鉸鏈結構帶來了非常直覺且熟悉的摺疊感受，並有助於保護螢幕，此外，Galaxy Fold共配備六顆鏡頭，不論以什麼姿勢使用手機，都能相當順手。

Galaxy Fold分別針對單手和雙手操作的需求，優化了Galaxy Fold的尺寸和比例，使它能與所搭載的獨特功能完美呼應，例如Multi-Active Window功能。Galaxy Fold重量均勻分配於左右兩側，具備相同的體積、形狀和尺寸，不論在展開或折疊時，均能擁有平衡與自然的手感，此外，指紋辨識器位於機身的側邊，與消費者大拇指落下的位置對齊，解鎖就像展開手機一樣直覺。

談到明年的智慧機趨勢，陳啟蒙也點名，其實多鏡頭已經是主流，現在很難碰到雙鏡頭，5G和摺疊將是明年三星和消費者溝通的重點，但5G明年上路後一定還是會有過渡期，勢必是4G和5G的併行，只是台灣的5G真正上路預計是明年下半年，就三星來說在明年上半年對5G智慧機就已經「Ready」，但量要出來應該是在下半年。

台灣三星電子宣布Galaxy Fold將於2020年1月4日正式在台上市，成為台灣市場首款摺疊機種，Galaxy Fold將推出「鈦空銀」和「星際黑」，單機建議售68888元，自12月27日於全台12家三星體驗館限定展示，並將於三星商城限時預購，於2020年1月4日在全台三星體驗館、三星智慧館以及三星商城限量上市，凡於三星商城訂購Galaxy Fold完成之消費者，除上述禮遇之外，另享有業界首創專人到府交機服務。

(時報資訊)