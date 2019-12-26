IC測試載板廠雍智（6683）受惠5G相關需求逐步提升，今年營運表現亮麗、明年成長動能看旺，利多消息激勵今日股價開高走高，午盤後攻上漲停價215.5元直至收盤，站上1個半月波段高點，成交量暴增7倍至3237張。

雍智受惠IC測試、晶圓探針卡、IC老化測試載板需求同步暢旺，2019年1～11月自結合併營收7.55億元，年增達25.63％，續創同期新高。前三季稅後淨利1.58億元，年增41.57％，每股盈餘6.06元，優於去年同期4.54元，亦齊創同期新高。

因應市場發展趨勢，雍智規畫拓展IC老化測試載板應用領域，持續擴充產線、添購生產與檢測設備，聚焦投資於晶圓探針卡及IC老化測試載板。隨著產品及產線擴充、配合客戶對5G相關需求逐步提升下，公司對明年營運樂觀看待，看好成長動能將更強勁。

投顧法人指出，雍智受惠陸系客戶追單、供應鏈去美化及旺季效益同時顯現，規模經濟效益帶動第三季營運創下「5高」佳績。本季雖步入產業淡季，但預期營運有撐，營收估季減高個位數百分比、仍可年增逾3成，全年每股盈餘上看8元。

展望後市，投顧法人認為產業趨勢發展對雍智具3大利基，有助營運持續成長。首先，5G商轉後對基頻、射頻、電源管理等手機相關及FPGA晶片需求將快速成長，有助於雍智在兩岸IC客戶中取得一席之地。

其次，高階晶片及先進封裝均有早期測試各晶片完整功能需求，尤以通訊、車用、工業等採用的高速高頻晶片，對晶片可靠度要求更為嚴苛，帶動雍智老化測試載板需求。最後，中美貿易戰帶動陸系客戶供應鏈去美化浪潮，亦帶動對雍智訂單需求量。

整體而言，投顧法人認為，雍智對5G/AI等高速運算及電源管理晶片布局有成，且受惠陸系客戶供應鏈去美化、高階晶片及先進封裝的功能測試需求仍在成長期，預期3大動能將推升雍智明年營運成長，看好雍智明年營收年增2成、可望賺進1股本。

(時報資訊)