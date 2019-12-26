國民黨總統候選人韓國瑜(左)、副手張善政(中)聽取新創代表連勝文(前背對者)的意見。(黃世麒攝)

國民黨總統候選人韓國瑜(中)提出新創政見。(黃世麒攝)

國民黨總統候選人韓國瑜(中)出席新創座談，立委許毓仁(右)拔劍時，韓國瑜順勢往旁邊閃了一下。(黃世麒攝)

國民黨總統候選人韓國瑜今天出席《新創英雄會》青創座談，會後接受媒體聯訪時，媒體詢問韓的年輕人的支持度僅1％多，韓國瑜認為，青年朋友越了解韓國瑜，越能知道韓國瑜是最關心台灣年輕人的發展，他拜託青年朋友，不投韓國瑜沒關係，但一定要看他的政見，「一定要貨比貨，貨比三家不吃虧」。

提到自己的民調，韓國瑜表示，日本前駐台代表沼田幹夫也認為會在5％內定輸贏，顯示這次是非常接近的選舉，選戰非常膠著。

對於罷韓團體今天去中選會遞交罷免書，韓國瑜指出，在民主自由的社會，公民權本來就可以選舉、罷免、創制、複決，都可以行使，他完全尊重。

但韓國瑜認為，今年過完春節之後，從二月份到十二月份，罷免的聲浪從沒有停過，「罷免團體政治操作的嫌疑完全讓人無法接受」。他表示，「這次所謂高雄市罷免行動，為台灣民主政治史上寫下非常非常扭曲的一頁」，沒有一個縣市長上任兩個月就開始罷免，這充分反映民進黨對高雄完全看為自己口袋的囊中之物。

韓國瑜說，「民進黨在高雄選輸了，民進黨立委就說高雄人要向全台灣人道歉」，這些是今天遞交罷免案的心理反射，民進黨認為高雄應該繼續在民進黨的治理之下，「大錯特錯！因為這二、三十年來，大家看得出來，民進黨在高雄的執政非常差勁，所以高雄人已經覺醒了！」

(中時 )