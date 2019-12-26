距離大選只剩15天，情治機構接連加速大舉掃蕩地下賭盤與地下匯兌，以防止有心人操控大選。近日傳出，警方下令外勤刑事單位，分別對國內各大幫派幫主與大哥接觸，要求幫派主事者「不得動員所屬假借餐與團體活動之名，公開動員下幫眾支持特定政治團體」，並要求幫派份子在本次大選保持中立，不得介入選舉，事後還要填表回報，讓不少幫派大哥啼笑皆非說，「難道我們也要向國軍一樣公開宣示中立」，但也有不少幫派份子噤若寒蟬，乾脆選舉時間出國旅遊避風頭。

警政署為持續淨化選前治安，遏止幫派以任何形式介入選舉，近日更加嚴密監控、蒐報幫派不法活動，除了持續進行掃黑外，私下也要求各縣市刑事單位，逐一約訪列名在冊的幫派，要求約制幫眾不得藉由參與政治活動或團體活動，以及支持特定政治團體。

雖然警方只明著說要幫派政治中立，並未約束要挺誰或是不能挺誰，僅止於不要參與政治活動，但不幫派份子都心知肚明其實「話中有話」。有不少幫派大哥既然都看到警方上門，也只能賣面子說絕對不會出面支持特定對象，但也有些大哥級人士乾脆就趁此時刻出國旅遊避風頭，以免三不五時要受到告誡。

但是這種作法，也讓幫派直言，「從何時開始，我們也要向國軍部隊一樣，每到選舉時靠就要私下宣示中立」。

(中時電子報)