義守大學醫學院負責培育國內外優秀醫護人才，並運用先進醫療教學儀器加以輔助。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義守大學有來自全球40多國的外籍學生，以及全國原民生最多的原民學院，校園文化多元豐富。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義守大學25位通過檢測考試，已於本學期開始選讀PEAP學術英語課程。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義大男籃隊在UBA比賽表現優異，全校師生參與度也逐年提升。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

教育部要求各級學校，如前往大陸交流，需事先報備、自我查核，義守大學校長陳振遠接受本報專訪時表示，目前時值選舉期間，類似議題很容易被放大檢視，但他仍對兩岸交流有信心，選後兩岸文教交流應會恢復平靜，，不過對大學端來說，仍需謹慎以對，配合政府要求辦理。

教育部要求，國內各級學校自12月1日起，前往大陸交流都得事先登錄，對此陳振遠說，時值總統大選期間，時機敏感，「這個時間點，大家不一定要去（大陸交流）」，既然教育部要求，學校就是配合辦理，但要至少在一個月前提出申報，執行上確實有點困難。

至於兩岸文教交流不斷被貼上「統戰」標籤，陳振遠則說，政治氛圍不對，導致陸生確實招不好，這對私立大學來說，影響甚鉅。兩岸交流不通暢，對於受少子化衝擊的大學而言，無異是雪上加霜。

許多大專院校面臨招生不足，109學年學測報名人數再度減少，約有13.3萬名考生報考，比108學年度再減少約5000人。陳振遠強調，幾年前他擔任國立科大校長時，曾拋出公私立大學齊減招的建議，如今的想法依舊沒有改變。

陳振遠說，依據少子化的趨勢推算，未來生員不足的衝擊，確實會讓很多的私立大學都被迫退場。如果將來僅剩下國立大學的高等教育體系，是否就是最好的選擇，值得深思。現在有許多私立大學辦學績優，相較國立大學都不遑多讓，如果僅因為公私立學費與資源差異，而居於招生劣勢，甚至退場，這顯然完全抹煞私立大學多年來對社會的教育貢獻。

陳振遠認為，理想的高教體系應該公私立大學各職所司，肩負不同高等教育的任務，像是公立大學應要求比私立大學更優的師資質量標準；在要求公立大學與國際接軌的政策下，各公立大學可以依據自身條件調整策略，資源豐富的研究型公立大學可以透過增聘師資來達標，部分公立大學則可以減少招生，以維持較佳的師資質量比。

陳振遠提到，雖然公立大學部分減招並不能解決少子化的衝擊，但可以汰弱留強，讓體質不錯的私立大學永續發展，另外政府甚至可規畫推出「教育券」的作法，補貼清寒學子進入大學就讀的經費。

陳振遠回顧教改制度，1997年開始廣設高中大學，卻未對國內人口紅利逐年衰減，及早提出因應政策，而教育資源投入也都集中在都會區，偏鄉中小學與學前教育資源顯有不足，導致城鄉教育差距擴大，等進入大學或職場，常被抱怨學用落差，素質不如從前。

陳振遠說，他雖然是大學的校長，卻呼籲政府、政黨擘劃的教育政策要更加關注國之根本的基礎教育，以利後續能銜接高等教育，否則我國培育的高教人才，將無法因應未來環境嚴峻的挑戰。

(旺報 )