新北市汐止高姓女子因女友遭侮辱「下海做酒店」，去年3月23日凌晨，找另外3名男子到蘇女工作的火鍋店，將人押回住處，並以狗鏈捆綁手腳、塑膠袋罩頭，再以棍棒毆打，要她以1個字1萬元賠償4萬元，並強行取走提款卡提領8000多元，恐嚇「如果報警就將她活埋」，蘇女2個月後才提起勇氣報案，士林地檢署偵結，依恐嚇取財罪起訴高女以及許姓女友等4人。

28歲高女得知21歲女友許女遭欺負，被蘇女罵「下海」、「做酒店」，案發當天找來另外3名男子，前往蘇工作的火鍋店外守候，並將人押上車，帶回自己的住處，質問蘇是否曾經說過這些話。

蘇女否認後，並遭到高、許等人輪流毆打，先打耳光再以登山棒、棒球棍等器具，毆打腿部、腰部，其中葉男則以狗鍊、塑膠袋套住蘇的頭部。

高為了幫女友出氣，聲稱「你講了不好聽的話，1個字要1萬元，共4萬元」，但蘇女說背包都在工作店外的機車車廂，其中2人返回拿錢包，並以蘇女的提款卡和密碼提領8310元，其中5000元拿回高的住處。

高見在場每人只能分數千元，告訴蘇女如果沒錢就簽本票抵債，還恐嚇她「如果報警要活埋妳們」，直到去年5月10日，蘇才前往警局報案。檢察官調查，高女因蘇女出言不遜，雙方在住處調解，質問蘇為何要罵許「婊子」，並毆打耳光，要求蘇簽4萬元本票，並交出提款卡、存摺和密碼，4人共同犯下恐嚇取財等罪，依法提起公訴。

(中時 )