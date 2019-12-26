比利時一戶人家飼養在院子裡的袋鼠日前突然消失了，由於未發現屍體，加上現場留有狼的腳印，他們懷疑袋鼠是被狼綁走了。

Kempen in de ban van de wolf: verdwenen kangoeroe, dode schapen en pootafdrukken https://t.co/5HeSUCzINP pic.twitter.com/9DRg922Vap — Gazet van Antwerpen (@gva) December 25, 2019

法新社25日報導，比利時東北部城市巴倫（Balen）一戶人家日前發現一頭養在院子裡的袋鼠突然消失了，根據現場遺留的腳印研判，他們懷疑是野狼下的手，因此找來狼專家協助調查。

狼專家魯斯（Jan Loose）表示，那隻袋鼠很可能已經被當成耶誕大餐吃掉了，因為現場發現另外一隻袋鼠受到攻擊受傷。

野狼原就散居於歐洲大陸，後因人類獵捕，數量急遽減少。不過近年來當地人目擊野狼的機率增加，2018年比利時更出現百年來首次目擊案例。

魯斯說，他相信一隻名叫奧格斯（August）的野狼是幕後兇手，他最近被目擊在附近及德國邊界出沒。

魯斯補充說，當地野狼通常以野豬和野鹿之類的動物為主食，但是以一隻袋鼠的體型來說，要被帶走應該也不是難事。

(中時電子報)