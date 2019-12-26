行政院長蘇貞昌上午聽取科技部「台灣：從跨國太空科研計畫，進軍全球太空產業！」報告後說，「第三期國家太空計畫」是他上任後批的第一份公文，政府10年投入251億元，希望每一年都能發射一枚衛星，以扶植台灣衛星產業供應鏈，也希望各部會攜手強化我國衛星產業的競爭力，進軍航太產業不是空口說大話!

蘇揆表示，台灣太空科技發展，在科技部推動與產官學研共同努力下，第一、二期國家太空計畫已順利完成，台灣不但已建立自主研發能量及科研平台，更帶動40家以上廠商進入太空產業供應鏈，投入15項關鍵元件開發，同時積極培育新創公司與太空科技人才。近年更陸續自主研發、跨國合作完成福衛五號與七號，獵風者號氣象衛星也將於110年發射，為我國太空科技發展，樹立里程碑，值得肯定。

他表示，蔡英文總統已提出下一階段願景與發展策略，在太空科技方面，會以衛星自製能力，結合既有的優勢產業，如半導體、資通訊與精密機械等，讓台灣成為衛星產業零組件與相關系統設備、服務的重要研發和製造基地。

蘇揆也說，蔡總統所提下一階段航太科技發展規劃，不論是促進產業升級，擴大商機與國際合作、供應鏈整合，開發關鍵技術，或是至為重要的人才培育等，都請科技部、國防部妥適規劃，加速辦理。我們進軍航太產業不是空口說大話，而是奠基在歷年大家紮紮實實的努力上，政府展現企圖心，有信心，也拿出辦法、提出作法，希望大家一起團結合作，讓台灣一直進步。

科技部次長謝達斌補充說，國家太空計畫第一期是學習探索，第二期是深耕打底，太空三期則是追求躍升，而且從科技先進希望能帶動產業利基。

(中時 )