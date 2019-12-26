衛福部立彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，急性尿滯留發生在男性居多，若患者本身有攝護腺肥大、尿道狹窄、尿路結石等症狀，就應避免憋尿行為及飲用過多利尿飲品。（吳建輝攝）

彰化一名26歲簡姓男子，日前中午舉辦婚宴時，在親友連續的調酒攻勢下，很快就醉倒在地，回家酒醒後到廁所小便，卻怎麼樣也尿不出來，經過一番折騰後實在不行，才跑到彰化醫院求助，泌尿科醫師蔡卓榮表示，飲用酒水類的飲料後本來就會變得頻尿，尿液過多使膀胱太脹無法收縮，就可能造成急性尿滯留而無法排尿。

簡男回憶說，自己不擅喝酒，但婚宴當天親友遠道而來，只好拿出最大誠意跟大家拚酒，當天下午3點一到家倒頭就睡，一路睡到7點醒來，到廁所想要小便卻尿不出來，整晚都排不出來，一路忍到10點，當時肚子已經腫脹很不舒服，才請家人協助送到醫院急診。

蔡卓榮表示，喝酒水類的飲料本來就會造成頻尿的現象，不過大多只是增加上廁所的次數而已，但簡男因在很短的時間內，攝取過量高濃度酒精後麻痺神經，加上原本儲存在體內的尿液就過多，造成膀胱失去收縮作用，形成急性尿滯留，嚴重甚至會造成腎臟積水及損害到腎臟功能。

蔡卓榮說，排尿困難的原因有很多，像是有食用含抗組織胺的抗過敏藥，或是患者本身有尿路或膀胱結石等，但像簡男年這麼年輕就遇到排尿困難，確實很罕見，事後也幫簡男安排驗尿、超音波及X光檢查，還有尿動力學檢查，評估膀胱、尿道、肌肉和神經功能，所幸都正常。

(中時 )