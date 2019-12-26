總統府祕書長陳菊（左三）今天參加在鄭宏輝（中）競選總部舉行的民進黨行動中常會。（陳育賢攝）

民進黨主席卓榮泰（左三）今天在行動中常會中，再次籲請支持者全力力挺鄭宏輝（左四）。（陳育賢攝）

民進黨行動中常會26日拉到新竹市立委候選人鄭宏輝競選總部舉行，包括總統府祕書長陳菊、黨主席卓榮泰等都到場參加並力挺鄭宏輝，陳菊說，現在鄭宏輝民調雖然較高，但如果只贏2至3％基本上仍很危險，呼籲綠營集中選票，不能讓國民黨漁翁得利。

民進黨行動中常會今天下午在鄭宏輝競選總部舉行，包括黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊、桃園市長鄭文燦、總召柯建銘、黨祕書長羅文嘉等多人參加，會中卓榮泰還特別介紹新竹縣市3位立委候選人，包括新竹市的鄭宏輝、新竹縣1、2選區的周江杰與鄭朝方，尋求地方集中選票支持，讓3席全壘打都進入國會。會後卓榮泰再與鄭宏輝第2度在新竹市掃街拜票。

陳菊表示，現在選情很膠著，讓大家都很擔心，這次選戰對全台都很重要，我們看到香港半年來的事件，可見到全球普世的價值就是民主與自由，台灣更要守護住自己的主權。鄭宏輝現在民調雖然有贏，但領先的百分比不夠多，只贏2、3％基本上是危險的，因此要呼籲新竹人，我們有這麼優秀的市長林智堅、有非常認真的柯總召，我們更需要代表新竹市新世代未來的鄭宏輝進到國會，一定要集中選票，不能讓國民黨漁翁得利。

她說，這場選舉很嚴肅，雖然40年前美麗島的主張都逐一落實、實現，但現在國際情勢動盪，要讓台灣民主能夠深化、落實公平正義及守護台灣主權，民進黨不能沒有新竹市民的支持，相信知識水平最高的新竹市，能做出正確的選擇。

柯建銘則表示，鄭宏輝在1990年代就跟著他在立法院打拚，之後回到新竹市服務，選上議員後從來沒有離開過新竹市，他對台灣民主價值的堅持是他的信念，反觀對手是空降部隊，到選舉才將戶口遷到新竹市，持續對鄭宏輝的惡意栽贓、抹黑收割。

鄭宏輝說，明年大選有重大的意義，可說是中國派與台灣派的選擇，台灣要守護得來不易的民主成果，呼籲新竹市民要踴躍出來投票，用選票守護民主與我們的生活方式，讓台灣能夠繼續選擇民主、自由與人權。

他說，他對於守護台灣的理念清楚，召開許多政策記者會，要和林智堅、柯建銘組成會做事新竹隊鐵三腳讓新竹市更進步，和蔡英文總統一起守護台灣，請大家集中選票，支持會做事的人。

(中時 )