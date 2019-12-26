大陸北京商報家居產業週刊透過四個標準選出「2019年度大家居十大質量黑榜」，其中除了最令人驚訝的是，台灣人一向追捧兩家廠商，居然列名其中，一是宜家家居(IKEA)，名列第三，一是無印良品(Muji)，名列第七。

這次列榜的四個甄選標準分別為：一是在家居各細分領域裡，品牌具有一定的知名度和影響力；二是在2019年1-12月的一個年度裡，產品被品質檢驗部門公告不合格，或被消費者投訴存在嚴重品質問題；三是被公告或投訴的產品不合格項目情節相當嚴重，比如甲醛超標、使用功能喪失等；四是被公告或投訴的產品不合格項目情節不太嚴重，但屢次被公告或投訴卻不予改正，或拖延不解決。

IKEA上榜的原因是：被北京市市場監督管理局公告一年內有4項產品不合格，算是屢犯。IKEA也因為這個原因，在大陸的銷售情況不如台灣。

無印良品上榜的原因是：一次抽檢6款產品不合格。今年7月17日，北京市市場監督管理局發佈的抽檢結果顯示，標示顯示生產企業為「無印良品（上海）商業有限公司」、 產地為「上海市」、標稱商標為「MUJI無印良品」的不合格產品佔據了半數以上——共有6款產品不合格，其中包括「標稱材質與實際材質不符」等嚴重情節。

這兩家在台灣熱門的商家，卻被大陸列為品質黑榜，這其中原因只能說是耐人尋味。

(中時電子報)