義大遊樂世界在高雄市政府經濟發展局體感科技園區計畫推動下，結合台灣頂尖技術團隊「資訊工業策進會」、「維亞娛樂」和「宇萌數位」，在亞洲最大樂園VR主題館-VR STATION再次引進國際級全新VR遊戲「異次元對決」，運用自主研發獨創技術，挑戰史上最多人虛擬實境ONLINE，分組藍隊10人VS紅隊10人互相對戰，體驗最好玩、最刺激、最有臨場感全新電競VR射擊遊戲。

義大遊樂世界2010年開幕至今，致力創造多元遊樂體驗給所有遊客，擁有全台最大室內親子遊樂館，戶外還有多項機械式明星遊樂設施，包括「天旋地轉」、「極限挑戰」、「飛越愛情海」等，適合全家大小一起同樂！義大遊樂世界長期以來也著重推廣數位科技設施，其中包括廣受國內外遊客喜愛的「動感台灣」模擬飛行遊具，在2017年更領先台灣遊樂業者，推出全亞洲最大的樂園VR主題館-VR STATION，引進四套涵蓋不同年齡層的VR遊戲。迎接2020年，再次引領台灣樂園VR、AR體感科技產業，結合「資訊工業策進會」、「宇萌數位」及「維亞娛樂」，透過最新科技打造獨一無二的體感樂園。

此外，全台最壓軸的週年慶就在義大世界購物廣場！歡慶9週年，即日起到1/5(日)只要消費滿2,999元，就可以參加週週抽好禮活動，接下來每一週都會抽出FUJI按摩椅、義大世界萬元購物金，以及飛利浦吸塵器、義大遊樂世界門票等超多好禮。另最後一週再加碼抽福斯商旅價值139.8萬元的Amarok V6性能皮卡，讓大家有機會在新的一年把百萬名車免費開回家。

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