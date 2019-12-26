自 2016 年的 iPhone 7 系列開始，蘋果(Apple In.)大刀闊斧的在手機上移除了 3.5mm 耳機孔，並且在包裝盒內搭送採用 Lightning 接頭的 EarPods 耳機。而如此的情景，很可能在 2020 年將不再重現。因為繼先前《Digitimes》預測 2020 年 iPhone 將會搭送 AirPods 無線耳機後，又有外資分析師給出同樣預測，看來是成真機率更高了。

JP Morgan(摩根大通)分析師 David Lyon 近日指出，2020 年下半年推出的新一代 iPhone 中，將會搭送 AirPods 無線耳機，連帶讓 AirPods 年度出貨量從 2019 年的 5500 萬個左右，在 2020 年推升到 1.2 億個。以整體價格來說，購買 2020 年新一代 iPhone 附上 AirPods 耳機的方法，將會比(買手機再)額外買 AirPods 更為便宜。

蘋果在 2016 年發表 iPhone 7 系列之際，因為在 iPhone 7 當中取消耳機孔，連帶發表了第一代 AirPods。AirPods 在 2019 年 3 月份更新，推出可支援無線充電、支援 Hey, Siri 語音命令的第二代。2019 年 10 月分則發表了支援降噪、防水的入耳式 AirPods Pro。自推出以來，AirPods 年年的銷售表現都非常強勁，在 2018 年預計出貨 2800 萬個，2019 年預計則攀升到 5500 萬個。

iPhone 11 Pro Max盒內全部配件。蘋果在 iPhone 包裝盒內搭送有線耳機的做法，很可能在 2020 年將不復見。(黃慧雯攝)

以使用上來情景來說，iPhone 7 (含)以後的 iPhone 因為沒有 3.5 mm 耳機孔，若使用盒內贈送的 Lightning EarPods 耳機，則在聽音樂時無法同時充電。Lightning EarPods 也不適用於電腦，若有在電腦、手機間切換聆聽音訊的需求，嚴格來說不是非常實用。事實上，使用 AirPods 這一類無線耳機，更能夠與時俱進，且在電腦、iPhone 中順利切換。只是，如果蘋果若要在 2020 年的 iPhone 中搭送 AirPods，排除目前還不確定會搭送哪一個款式這一點，無論是那一款，對於蘋果來說可能解決 AirPods 的供貨問題才是更迫在眉睫的挑戰。

(中時電子報)