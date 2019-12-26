一名19歲的日本少年，在受訪過程中揭露了背後辛酸的故事，令來賓當場難過的落淚。他表示，自己小學4年級時，因為不懂事對著有憂鬱症的母親吼了「不該說的話」，導致母親傷心過度，最終跳樓輕生。死前，還握著一家人的合照，令他非常自責懊悔。

叫媽媽「去死」！母手握「一家合照」輕生 兒崩潰自責10年

一位姓「中村」的19歲少年答應了《家、ついて行ってイイですか》節目受訪，他告訴節目，一周中他有6天的晚上在居酒屋上班，若白天有時間就會從早上9點到超商打工至下午3點，若是當天體力不錯的話，則會提早到早上6點開始上班，多份打工將他的生活全都塞滿。

在採訪過程中，中村翻出了戶籍謄本，上頭的資料顯示，他的母親已遭除籍。少年尷尬地笑了笑，才告訴大家他的故事。他透露，自己的父親常常會對母親和他施暴，最終母親與父親離婚。

雖然母子倆離開了父親的魔爪，但是陰影仍舊如影隨形，他的母親在長期遭受暴力的過程中，罹患了憂鬱症。儘管如此，他的母親還是盡責的負起養家責任，努力拉拔孩子長大。

然而在中村小學4年級時，某日和媽媽大吵一架，過程中他口不擇言的對著媽媽說出了「去死」、「笨蛋」等惡毒的語言，令媽媽非常傷心，握著一家人的合照便從高樓跳下，結束了自己39年的生命。

縱使媽媽已經離開10年，中村仍活在悔恨當中。他認為是自己說了不該說的話才會害死媽媽。他說道：「我不知道那時候的我為什麼要說出種話」，「就算大家都安慰我，我也無法原諒自己犯下的錯誤」他苦笑表示，母親的離開讓他的「心上破了個大洞，我們的愛從那一刻開始就斷掉了，我再也見不到我媽了。」

被問到長大的他是否有什麼話想對媽媽說，中村回答「當時的我不懂事，還孝順不了媽媽，其實那時候就算是一點點小事情也好，幫她過生日，或是感謝她的付出也好，如果那時候能把自己的心意說出來就好了。」表情充滿了遺憾。他也希望未來能構築一個幸福的家庭，因此不管發生什麼，他都要為將來做好準備，好好存錢。

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