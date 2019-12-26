台中市立委第二選區國民黨候選人顏寬恒上月與國民黨總統候選人韓國瑜全國競選主委朱立倫合唱《聽海》，至今點閱率超過百萬，但顏也被網友笑稱「走音」很嚴重，為了雪恥，顏寬恒26日再度與朱立倫合唱《堅持》。朱立倫笑說，上次是為避免搶走主題風采，才故意「不要唱太好」。

顏寬恒與朱立倫手拿麥克風、並肩走進競選總部，兩人的合唱博得在場婆婆、媽媽們如雷掌聲。顏寬恒開玩笑說，感覺好像與朱立倫在舉辦粉絲見面會，這次歌曲是他刻意挑選、也加強練唱，絕對唱得比之前好。

顏寬恒表示，會選擇《堅持》這首歌，就是從頭到尾都堅持走對的路、只有台中市民健康最重要，也深覺堅持到最後一分鐘，一定會勝利。朱立倫則說，顏寬恒在這段選舉期間一直秉持沒有口水，他的堅持就是為了理念，一步一腳印。

對於兩人之前合唱《聽海》並拍攝影片，在網路吸引大批網友點閱，顏寬恒直呼自己「真是被酸爆了」。朱立倫則幫腔表示，之前唱《聽海》是為了不想搶中火空汙的主題、避免民眾忽略重點，再加上中部空氣不好導致喉嚨情況不佳，才會唱不好。

兩人並力挺台中市長盧秀燕撤銷中火2、3號機組燃煤操作許可證的作法，朱立倫並對民進黨總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德喊話，他說，去年賴清德可以為了護航說出「乾淨的煤」這種話，希望他來中火看看、正式向中部民眾宣布中火燒的煤到底是乾淨的煤還是骯髒的煤？！

(中時 )