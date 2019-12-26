豐原醫院免疫風濕科主任胡宗慶說明潘女連吃多日火鍋，尿酸值數高達8.7，導致急性痛風發作。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

入冬氣溫節節下降，許多人愛吃火鍋暖身，豐原27歲83公斤年輕女子，一連吃了好幾天的生日火鍋、燒烤，沒想到左側大腳趾紅腫、熱痛，讓她好幾天的半夜都痛到難以入眠，到豐原醫院就診後發現原來是「急性痛風」發作。

潘女沒有痛風家族史，前陣子生日聚餐，和朋友們連吃4、5天的火鍋、燒烤慶生，造成尿酸值數高達8.7，高過一般成年女性6.5標準值，導致急性痛風發作，左側大腳趾紅腫、熱痛，經過藥物控制及飲食改善，已獲得控制。

豐原醫院免疫風濕科主任胡宗慶表示，痛風不分季節，但是每年的冬天卻是最多人求診，主要是患者喜歡在冬天吃火鍋暖身，卻不知道湯頭裡含有高含量的普林，當新陳代謝轉變後就成了尿酸，尿酸高時急性痛風就容易發生。

如何避免急性痛風發作？胡宗慶建議民眾在吃火鍋時，若想喝熱湯可以先喝一開始煮的湯頭，隨著肉片、海鮮、火鍋料越加越多，湯頭變得更濃郁，但普林含量也會增加，此時如果持續喝湯，發生急性痛風的機率就會提高。

(中時 )