苗栗縣國民黨立委候選人徐志榮、陳超明請來紙風車劇團表演給小朋友看。〔謝明俊攝〕

苗栗縣國民黨立委候選人徐志榮、陳超明請來紙風車劇團表演給小朋友看。〔謝明俊攝〕

苗栗縣國民黨立委候選人徐志榮、陳超明請來紙風車劇團表演給小朋友看

苗栗縣國民黨立委候選人徐志榮、陳超明，繼日前在竹南運動公園舉辦親子闖關遊戲後，再度請來知名兒童劇團紙風車到苗栗表演，這次表演劇目是「雞城故事」，將在28日本周6晚間7點在竹南運動公園李科永圖書館旁草坪演出，希望家長帶著小朋友踴躍參加，盡早進場觀賞。

兒童歌舞音樂劇界的翹楚—紙風車劇團，經徐志榮與陳超明接洽多時，終於敲定合作，拍板演出「雞城故事」戲目，昨日上午，特別舉行預告記者會，邀請了5、60位小朋友到場觀看紙風車部分劇組人員演出部分精彩片段，並由2個委員送糖果給小朋友們，現場小朋友們的歡笑聲不斷，尖叫聲連連。

這次紙風車劇團特別挑選極具教育意義的「雞城故事」劇目，期望讓每位來觀賞的大朋友、小朋友都能體會「勝不驕敗不餒」，輸贏的背後，愛與勇氣才是關鍵的意義！

紙風車團長任建誠表示，雖然演出經驗豐富，但為了給小朋友最棒的劇場體驗，團員們也多次排演，希望星期六的演出能帶給苗栗鄉親最美好的回憶。另外，兩位委員也準備DIY紙風車及小糖果分送給小朋友，希望劇團精彩的表演能，能帶給苗栗鄉親一個溫馨、快樂的美好夜晚。

徐志榮委員提醒，演出時間是星期六晚上19：00，地點在李科永圖書館旁大草坪上，活動免費入場，雖然是露天場地，但座位仍有限，建請民眾宜早點到場，以利搶到最佳視野的好位子觀賞。

(中時 )